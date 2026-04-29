به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با تبریک ولادت امام هشتم شیعیان، گفت: روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ اجتماع امام رضایی‌ها(ع) از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار می‌شود. در همین راستا محدودیت های ترافیکی برای مدیریت بهتر محورها اعمال می شود.

وی با اشاره به اینکه این محدودیت ها سه مرحله دارد، افزود: در مرحله اول محدودیت ها، تردد از سمت شمال کلیه معابر عمود بر خیابان‌های آزادی، انقلاب و دماوند «در ضلع شمال یک تقاطع مانده به محدوده مراسم خیابان های سمیه، فرصت، نیایش و صانعی ، از سمت غرب ضلع شرقی میدان آزادی، از سمت جنوب کلیه معابر عمود بر خیابان های آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند در ضلع جنوب خیابان‌های تقوی، شهدای ژاندارمری، کلهر و هوشیار و از سمت شرق میدان امام حسین(ع) اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مرحله دوم محدودیت های تردد از سمت شمال خیابان های مدنی، شهید طالقانی، نصرت، بلوارشهید تیموری و خیابان شهید صانعی، از سمت غرب ضلع غربی میدان آزادی، از سمت جنوب خیابان های دامپزشکی، جمهوری اسلامی و خیابان مجاهدین و از سمت شرق بزرگراه امام علی (ع) است.

وی افزود: مرحله سوم محدودیت های تردد نیز از سمت شمال خیابان های کریم خان، فاطمی، باقرخان، ستارخان و بزرگراه شیخ فضل الله نوری، از سمت غرب بزرگراه لشگری سه راه فرودگاه، از سمت جنوب خیابان‌های امام خمینی (ره)، مجاهدین، پیروزی و از سمت شرق تقاطع نیروی هوایی است.

سردار موسوی پور گفت: علاوه بر این، مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه امام علی(ع) در هردومسیر، مفتح شمال به جنوب، پل چوبی در هردومسیر، شریعتی شمال به جنوب، حافظ شمال به جنوب، تونل توحید در هردومسیر، یادگار امام (ره) در هردومسیر، زیرگذر استاد معین در هردومسیر و تردد در خیابان انقلاب اسلامی حد فاصل میدان فردوسی تا میدان امام حسین (ع) در مسیر غرب به شرق هستند.

محل استقرار اتوبوس ها

وی اظهار کرد: همچنین اتوبوس‌ها در خیابان‌های دماوند غرب به شرق از میدان امام حسین (ع) تا خیابان آیت، پیروزی غرب به شرق از میدان شهداء به شرق، جنوب به شمال خیابان سپهبد قرنی از خیابان سمیه به شمال، ولیعصر (عج) جنوب به شمال از خیابان جمهوری اسلامی تا قبل از چهار راه جهان نما خط ویژه، ولیعصر (عج) شمال به جنوب از میدان ولیعصر(عج) تا تقاطع طالقانی خط ویژه، کارگر جنوب به شمال از خیابان فرصت به شمال، کارگر شمال به ‌جنوب از ۱۰۰ متر پایین تر از میدان انقلاب، جنوب به شمال نواب از تقاطع آذربایجان تا میدان جمهوری، شمال به‌ جنوب بزرگراه چمران از جلال آل احمد تا میدان توحید، بزرگراه یادگار امام (ره) از خیابان آزادی به شمال، جنوب به شمال خیابان اکبری، خیابان استاد معین شمال به جنوب، خیابان‌ عزیزی، پایانه آزادی، خیابان نامجو و خیابان آذربایجان متوقف می شوند.

سردار موسوی پور به موتورسیکلت سواران توصیه کرد که از کلاه ایمنی حتما استفاده کنند. همچنین از شهروندان خواست برای کمک به کاهش ترافیک حتی المقدور از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.