به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده مهرشهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده پیکانشهر سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران نیز حدفاصل نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در بزرگراه ورامین–تهران محدوده قلعهنو و محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین جریان دارد.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، اما بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات این محورها وجود دارد.
سرهنگ قلینیا در ادامه به شرایط جوی کشور اشاره کرد و گفت: بارش باران و مهگرفتگی در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، البرز، تهران، زنجان، قزوین، قم، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و مرکزی گزارش شده است.
وی درباره محورهای مسدود نیز عنوان کرد: محور قدیم بستانآباد–میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن–راه فرعی هشترود–میانه و همچنین قرهچمن–کوهسالار–میانه انجام میشود.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: محور پاتاوه–دهدشت نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.
وی در پایان با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.
سرهنگ قلینیا از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمنی بهویژه برای رانندگی در شرایط بارانی و مهآلود را به همراه داشته باشند.
