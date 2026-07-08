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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

پروژه تقاطع ستارخان-چمران شمال به مراحل پایانی رسید

پروژه تقاطع ستارخان-چمران شمال به مراحل پایانی رسید

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، از بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح خیابان ستارخان-بزرگراه چمران شمال تا پایان تابستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، در رابطه با اجرای تقاطع خیابان ستارخان- بزرگراه شهید چمران گفت: در حال حاضر عرشه‌های پایانی این پروژه در حال بارگذاری است.

وی تصریح کرد: بر اساس پیشرفت فیزیکی فعلی این پروژه عملیات عمرانی ساخت پل خیابان ستارخان- بزرگراه چمران شمال، اواخر تابستان به اتمام می‌رسد و آماده بهره‌برداری می‌شود.

هدف اصلی از اجرای این پروژه، ایجاد دسترسی مستقیم و تسهیل تردد خودروها از خیابان ستارخان به سمت بزرگراه شهید چمران شمال است.

این تقاطع به عنوان یکی از پروژه‌های مهم ترافیکی پایتخت شناخته می‌شود که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، انتظار می‌رود تأثیر محسوسی در کاهش بار ترافیکی تقاطع ستارخان و چمران داشته باشد.

کد مطلب 6882139

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