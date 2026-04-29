۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

گشت‌های محله‌محور در شرایط بحرانی در ایلام تقویت شود

ایلام - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با تأکید بر تقویت گشت‌های محله‌محور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، وعده برخورد قاطع با سارقان در شرایط اضطراری را داد.

امیرحسین آذرمنش در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت گشت‌های محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مردمی (سمن‌ها) تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایط بحرانی و جنگ، تمرکز اصلی بر کنترل آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه سرقت، قرار دارد و این امر نیازمند هم‌افزایی دستگاه قضایی و جامعه محلی است.

وی با اشاره به اهمیت حضور فعال مردم در امنیت‌سازی محلات گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سمن‌ها در کنار گشت‌های رسمی، اقدامی بسیار موفق و ضروری برای پیشگیری از جرم در شرایط خاص است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: در این شرایط، برخورد قاطع با افرادی که در موقعیت‌های اضطراری و با سوءاستفاده از شرایط جوی یا بحران‌های موجود اقدام به سرقت می‌کنند، در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، قطعاً بازدارنده خواهد بود و هیچ‌کس را از مجازات نخواهد بخشید.

آذرمنش خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد حس امنیت در بین شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم قبل از وقوع آن می‌باشد که این امر تنها با مشارکت فعال همه ارگان‌ها و مردم امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6814610

