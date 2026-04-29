امیرحسین آذرمنش در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت گشت‌های محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مردمی (سمن‌ها) تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایط بحرانی و جنگ، تمرکز اصلی بر کنترل آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه سرقت، قرار دارد و این امر نیازمند هم‌افزایی دستگاه قضایی و جامعه محلی است.

وی با اشاره به اهمیت حضور فعال مردم در امنیت‌سازی محلات گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سمن‌ها در کنار گشت‌های رسمی، اقدامی بسیار موفق و ضروری برای پیشگیری از جرم در شرایط خاص است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام ادامه داد: در این شرایط، برخورد قاطع با افرادی که در موقعیت‌های اضطراری و با سوءاستفاده از شرایط جوی یا بحران‌های موجود اقدام به سرقت می‌کنند، در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، قطعاً بازدارنده خواهد بود و هیچ‌کس را از مجازات نخواهد بخشید.

آذرمنش خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد حس امنیت در بین شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم قبل از وقوع آن می‌باشد که این امر تنها با مشارکت فعال همه ارگان‌ها و مردم امکان‌پذیر است.