۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۷

قیمت شکر تغییر کرد

بنا بر اعلام انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، قیمت جدید شکر، هر کیلوگرم بسته‌بندی با احتساب مالیات ارزش افزوده برای مصرف‌کننده نهایی ۱۲۵ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران قیمت جدید شکر تغییر کرد.

در این نامه قیمت شکر سفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلوگرم ۸۵هزار تومان با احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده، قیمت فله‌ای برای مصرف‌کننده با احتساب مالیات ارزش افزوده ۱۰۸.۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم بسته‌بندی برای مصرف‌کننده به اضافه مالیات ارزش افزوده ۱۲۵ هزار تومان شد.

گفتنی است، پیش از این در اسفند ۱۴۰۴ و اوایل فروردین هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی برای مصرف‌کننده ۹۵ هزار تومان بود. در ادامه و در هفته پایانی فروردین این قیمت به ۱۱۰ هزار تومان و در نهایت امروز به ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

فاطمه امیر احمدی

    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      وقتی شکر و گران میکنید یعنی مواد اولیه و بیس همه نوشیدنی ها و خوراکی ها رو گران کردید !! یعنی تورم بر همه اینها !!!

