قیمت شکر تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران قیمت جدید شکر تغییر کرد.

در این نامه قیمت شکر سفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلوگرم ۸۵هزار تومان با احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده، قیمت فله‌ای برای مصرف‌کننده با احتساب مالیات ارزش افزوده ۱۰۸.۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم بسته‌بندی برای مصرف‌کننده به اضافه مالیات ارزش افزوده ۱۲۵ هزار تومان شد.

گفتنی است، پیش از این در اسفند ۱۴۰۴ و اوایل فروردین هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی برای مصرف‌کننده ۹۵ هزار تومان بود. در ادامه و در هفته پایانی فروردین این قیمت به ۱۱۰ هزار تومان و در نهایت امروز به ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافت.