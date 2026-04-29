به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فاطمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی ثبت جهانی این روستا که در استانداری مازندران برگزار شد، با بیان اینکه روند بررسی و آماده‌سازی پرونده در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و شاخص‌های مورد نیاز، اقدامات لازم را به‌صورت هماهنگ دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری روستایی در کشور افزود: برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، پیشینه تاریخی و فرهنگ بومی غنی، سه مؤلفه اصلی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند جایگاه کشور را در سطح بین‌المللی تقویت کند.

فاطمی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، پنج روستای ایران موفق شده‌اند در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان قرار گیرند و این موضوع نشان‌دهنده توانمندی بالای کشور در این حوزه است.

وی درباره روند انتخاب روستاهای نامزد تصریح کرد: از میان حدود ۱۰۰ روستای مورد بررسی، در نهایت هشت روستا به‌عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند که روستای شانه‌تراش از استان مازندران نیز در میان آن‌ها قرار دارد و به‌زودی به سازمان جهانی گردشگری معرفی خواهد شد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به مراحل تکمیل پرونده گفت: تلاش می‌شود با آماده‌سازی مستندات و تأمین الزامات مورد نظر، یکی از روستاهای ایران در فهرست سال ۲۰۲۶ به ثبت برسد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم محلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه ثبت جهانی این روستا فراهم شده و افتخاری دیگر در حوزه گردشگری برای کشور رقم بخورد.