۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۸

«شانه‌تراش» در مسیر ثبت جهانی ۲۰۲۶ است

تنکابن- مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی از قرار گرفتن روستای شانه‌تراش در فهرست نامزدهای ایران برای ثبت در میان بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فاطمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی ثبت جهانی این روستا که در استانداری مازندران برگزار شد، با بیان اینکه روند بررسی و آماده‌سازی پرونده در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و شاخص‌های مورد نیاز، اقدامات لازم را به‌صورت هماهنگ دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری روستایی در کشور افزود: برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، پیشینه تاریخی و فرهنگ بومی غنی، سه مؤلفه اصلی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند جایگاه کشور را در سطح بین‌المللی تقویت کند.

فاطمی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، پنج روستای ایران موفق شده‌اند در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان قرار گیرند و این موضوع نشان‌دهنده توانمندی بالای کشور در این حوزه است.

وی درباره روند انتخاب روستاهای نامزد تصریح کرد: از میان حدود ۱۰۰ روستای مورد بررسی، در نهایت هشت روستا به‌عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند که روستای شانه‌تراش از استان مازندران نیز در میان آن‌ها قرار دارد و به‌زودی به سازمان جهانی گردشگری معرفی خواهد شد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به مراحل تکمیل پرونده گفت: تلاش می‌شود با آماده‌سازی مستندات و تأمین الزامات مورد نظر، یکی از روستاهای ایران در فهرست سال ۲۰۲۶ به ثبت برسد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم محلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه ثبت جهانی این روستا فراهم شده و افتخاری دیگر در حوزه گردشگری برای کشور رقم بخورد.

