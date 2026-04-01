۸ روستا در مسیر ثبت جهانی گردشگری است؛ سفر نوروزی ۲۸ میلیون ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به ساری و ستاد سفرهای نوروزی با اشاره به آمار سفرهای نوروزی اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی امسال، نزدیک به ۲۸ میلیون نفر در کشور سفر کردند که استان مازندران با فاصله قابل توجهی بیشترین میزان اقامت مسافران را به خود اختصاص داد.

وی گفت:پس از آن نیز استان‌های گیلان، خراسان رضوی و خوزستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تمرکز فعلی وزارتخانه بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی است، افزود: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای تقویت زیرساخت‌های بوم‌گردی و افزایش تولید و عرضه صنایع‌دستی انجام شده است.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: در همین راستا، اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده و با هدف جذب سرمایه‌گذاران، برخی مشوق‌ها از جمله معافیت‌های بیمه‌ای نیز اعمال شده است.

وی در ادامه به روند ثبت جهانی روستاهای ایران اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه روستای شاخص از استان‌های هرمزگان، کرمان و مازندران توانستند در فهرست سازمان جهانی گردشگری قرار بگیرند.

او همچنین از تشکیل یک کارگروه تخصصی میان‌بخشی خبر داد و افزود: این کارگروه با مشارکت نهادهایی همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی، مأموریت دارد ظرفیت‌های روستاهای مستعد را شناسایی و برای ثبت جهانی آماده کند.

معاون گردشگری در پایان گفت: در سال جاری ۸ روستای دیگر از نقاط مختلف کشور برای قرارگیری در فهرست جهانی معرفی خواهند شد و یکی از این روستاها از استان مازندران انتخاب می‌شود.