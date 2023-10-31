ارزیابی ۵ روستای خراسان جنوبی برای ثبت در دهکده جهانی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاه وردی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی و بازدید میدانی کارشناسان و ارزیابان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از روستاهای خراشاد، افین، نایبند، اصفهک و خور برای ثبت به‌عنوان دهکده جهانی گردشگری به مدت سه روز انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این روستاها از نظر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، صنایع‌دستی، صنعت، محیط زیست و… مورد بررسی قرار گرفتند و در این بازدید شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها نیز حضور داشتند و ضمن معرفی ظرفیت‌های روستا به سوالات کارشناسان برای تکمیل پرونده‌های ثبت جهانی پاسخ دادند.

شاه‌وردی گفت: بعد از ثبت جهانی ۹ اثر از استان در قالب ۶ گروه، معرفی روستاهای استان و ظرفیت‌های گردشگری آن‌ها در شبکه‌های جهانی گردشگری خبر بسیار خوب و نشان از غنای فرهنگی، تاریخی و … خراسان جنوبی است.

وی افزود: امیدواریم بر اساس شاخص‌های جهانی، روستاهای استان خراسان جنوبی در زمره روستاهای گردشگری جهانی قرار بگیرد. البته در این راستا نیاز به همکاری و همراهی کلیه دستگاه‌های اجرایی است تا زمینه لازم برای رسیدن به هدف جهانی شدن فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: انتخاب بهترین دهکده گردشگری از سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دنبال می‌شود که مقر اصلی این سازمان در شهر مادرید اسپانیا قرار دارد و هدف از این اقدام تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: سازمان جهانی گردشگری ۹ شاخصه از جمله منابع فرهنگی و طبیعی، ارتقاء و ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی، توسعه گردشگری و انسجام در زنجیره ارزش افزوده، حاکمیت و اولویت‌بندی گردشگری – زیرساخت‌ها و ارتباطات و سلامت، ایمنی و امنیت را به عنوان معیارهای انتخاب روستاهای جهانی اعلام کرده است.

شاه‌وردی گفت: از مزایای انتخاب شدن به عنوان روستای جهانی می‌توان به معرفی در سطح بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای برجسته از یک مقصد گردشگری روستایی، ارائه گواهی امضا شده توسط دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، دارا شدن فضایی برای تبادل تجربیات و آموزش، امکان شرکت در رویدادهای مرتبط با توسعه روستایی و گردشگری و در نهایت معرفی کشور صاحب روستا در ابعاد و زوایای مختلف گردشگری اشاره کرد.

وی گفت: هر ساله پرونده روستاهای واجد شرایط به توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارسال و پس از بررسی اسامی دهکده‌های جهانی اعلام می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: در سال جاری نیز از بین کل روستاهای کشور ۱۳۰ روستا وارد مرحله اولیه انتخاب به‌عنوان روستای جهانی شدند و سپس بر اساس شاخص‌های سازمان جهانی این تعداد به ۳۰ روستا تقلیل داده شد.

شاه وردی گفت: در نهایت بر اساس ظرفیت اعلام شده برای هر کشور، ۸ روستا به عنوان کاندیدای نهایی ایران انتخاب شد و در نهایت روستای کندوان در رقابت با بیش از ۲۰۰ روستا از کشورهای مختلف در فهرست دهکده‌های جهانی سازمان جهانی گردشگری جای گرفت.