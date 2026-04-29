پیش بینی بارش پراکنده برای خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه های هواشناسی برای خراسان جنوبی تا اوایل هفته آینده وزش تندباد و در برخی از نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در برخی ساعات نیز شاهد افزایش ابر خواهیم بود، گفت: طی امروز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه تا روز جمعه بارش پراکنده باران برای شرق و شمال استان پیش بینی می شود.

زارعی تأکید کرد: همچنین روند افزایشی دمای هوا تا فردا ادامه خواهد داشت.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با ۸ درجه و گرمترین نقطه استان نیز بندان با ۳۷ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دمای بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۵ و درگرمترین ساعات ۳۰ درجه ثبت شده است، بیان کرد: همچنین درح با ۷۳ کیلومتر در ساعت بیشترین وزش باد را ثبت کرده است.