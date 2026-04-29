مکاتبه دوباره وزیر ورزش با رئیس IOC/ سه خواسته دنیامالی بابت جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی در تازه ترین مکاتبه خود با «کریستی کاونتری» رئیس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) از وی خواست تا در قبال جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، موضعی شفاف و مسئولانه اتخاذ کند.

وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به رئیس IOC که بالاترین نهاد متولی ورزش دنیا است، خواست مطابق با اصل منشور المپیک با ناقضان منشور المپیک که موجب به شهادت رسیدن بسیاری از ورزشکاران و تخریب جدی اماکن ورزشی ایران در این حملات ددمنشانه شده، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

محکوم کردن جنایات رژیم کودک کش اسراییل و تعلیق تیم‌های ورزشی این رژیم از رویدادهای بین المللی، اصلی ترین محور پیام دکتر دنیامالی به «کریستی کاونتری» است.

در نامه وزیر ورزش و جوانان خطاب به رئیس کمیته بین المللی المپیک آمده است:

ایران به عنوان گهواره یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری، همواره در طول تاریخ بر پایه فرهنگ صلح‌جویی، مدارا و کرامت انسانی استوار بوده است. ما بر این باوریم که ورزش زبان مشترک ملت‌ها برای ترویج صلح و دوستی است؛ آرمانی که روحِ منشور المپیک را شکل داده و هدف آن ارتقای مقام انسان و صیانت از صلح جهانی از طریق میدان‌های ورزشی است.

با این وجود تهاجمات تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها نقض صریح حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل است، بلکه به‌طور مستقیم ارکان ورزش و آرمان‌های المپیک را هدف قرار داده است.

مستندات رسمی حاکی از آن است که زیرساخت‌های ورزشی کشور که متعلق به نسل جوان و جامعه ورزش است، مورد حملات عامدانه قرار گرفته‌اند. از جمله تخریب کامل سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی که نمادی از سرمایه‌های ملی و بین‌المللی ورزش ما بود، به همراه آسیب جدی به ٢٨٧ مرکز ورزشی دیگر در سطح کشور.

دردناک‌تر از خسارات مادی، فقدان جان‌های ارزشمندی است که در این حملات از دست رفتند. شهادت ٢٠٣ ورزشکار ما، شامل ١۶ زن و ١٨٧ مرد و همچنین جان باختن مظلومانه 168دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب در حین تهاجم ارتش آمریکا با شلیک مستقیم به این مدرسه، زخمی عمیق بر پیکره جامعه ورزش وارد کرده است. این اقدامات برخلاف تعهدات بین المللی در صیانت از غیرنظامیان و اماکن عمومی است.

علاوه بر این، تحمیل شرایط جنگی حق طبیعی ورزشکاران ما را برای حضور در عرصه‌های جهانی سلب کرده است؛ چنان که ورزشکاران ایرانی در رشته‌های متعدد ورزشی به دلیل شرایط جنگی و مسدود شدن مسیرهای پروازی از حضور در مسابقات کسب سهمیه و سایر رقابتها محروم شدند. این محرومیت، مصداق بارز تبعیض و نقض اصل دسترسی برابر به ورزش، مندرج در منشور المپیک است که در آستانه رویدادهای بزرگی چون جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است.

جنبش المپیک موظف است در برابر هرگونه اقدامی که صلح جهانی و امنیت ورزشکاران را به مخاطره می‌اندازد، موضعی قاطع اتخاذ کند. با توجه به این که جنایات بی شمار رژیم صهیونیستی علیه بشریت من جمله در غزه، لبنان و جمهوری اسلامی ایران، ناقض اصول بنیادین از جمله احترام به کرامت انسانی و ترویج جامعه صلح‌آمیز است، بدین‌وسیله صراحتا از کمیته بین‌المللی المپیک درخواست می‌گردد:

۱- جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کند تا به جهانیان نشان دهد که این نهاد بین المللی بر اساس منشور المپیک، مخالف هرگونه تجاوز به حقوق انسانها و نقض حقوق بشر است.

۲- بر اساس سوابق و رویه‌های موجود در برخورد با ناقضان منشور المپیک، نسبت به تعلیق فعالیت‌های ورزشی رژیم صهیونیستی در تمامی عرصه‌های بین‌المللی اقدام مقتضی صورت پذیرد.

۳- هیاتی جهت بررسی مستند و ارزیابی خسارات وارده به اماکن ورزشی و حقوق پایمال شده ورزشکاران ایران تشکیل شود.

انتظار می‌رود آن نهاد محترم با تکیه بر استقلال و رسالت تاریخی خود، اجازه ندهد، خشونت و تجاوز بر روح صلح‌آمیز ورزش سایه افکند.