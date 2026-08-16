به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارساجو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از آسیبهای ناحیه زانو، ۵۷ مورد آسیب مچ پا و ۴۳ مورد آسیب انگشتان دست در رتبههای بعدی آسیبهای ورزشی ثبتشده در استان قرار دارند.
وی افزود: آسیبهای زانو و مچ پا از جمله آسیبهای شایع در میان ورزشکاران به شمار میروند و توجه به اصول پیشگیری میتواند نقش موثری در کاهش این آسیبها داشته باشد.
سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان ادامه داد: آموزش صحیح حرکات ورزشی، گرمکردن مناسب پیش از فعالیت، رعایت اصول تمرینی و استفاده از تجهیزات استاندارد از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آسیبهای ورزشی است.
پارساجو با اشاره به همکاری هیئت پزشکی ورزشی با ورزشکاران، هیئتهای ورزشی و مراکز درمانی گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش شد با افزایش تعامل میان بخشهای مرتبط روند تشخیص، پیگیری و درمان آسیبدیدگی ورزشکاران با سرعت بیشتری انجام شود تا آنها بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به فعالیت ورزشی بازگردند.
وی تاکید کرد: رویکرد هیئت پزشکی ورزشی استان همدان تنها به درمان آسیبها محدود نمیشود و تقویت برنامههای پیشگیرانه و ارتقای آگاهی ورزشکاران و مربیان نیز در دستور کار قرار دارد.
سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان افزود: کاهش آسیبهای قابل پیشگیری زمینه فعالیت ایمنتر، مستمرتر و حرفهایتر ورزشکاران استان را فراهم میکند.
نظر شما