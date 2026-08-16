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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

ثبت بیشترین آسیب‌های ورزشی همدان در ناحیه زانو

ثبت بیشترین آسیب‌های ورزشی همدان در ناحیه زانو

همدان- سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان گفت: بیشترین آسیب‌های ورزشی ثبت‌شده در استان در سال ۱۴۰۴ مربوط به ناحیه زانو با ۱۴۸ مورد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارساجو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از آسیب‌های ناحیه زانو، ۵۷ مورد آسیب مچ پا و ۴۳ مورد آسیب انگشتان دست در رتبه‌های بعدی آسیب‌های ورزشی ثبت‌شده در استان قرار دارند.

وی افزود: آسیب‌های زانو و مچ پا از جمله آسیب‌های شایع در میان ورزشکاران به شمار می‌روند و توجه به اصول پیشگیری می‌تواند نقش موثری در کاهش این آسیب‌ها داشته باشد.

سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان ادامه داد: آموزش صحیح حرکات ورزشی، گرم‌کردن مناسب پیش از فعالیت، رعایت اصول تمرینی و استفاده از تجهیزات استاندارد از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های ورزشی است.

پارساجو با اشاره به همکاری هیئت پزشکی ورزشی با ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی و مراکز درمانی گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش شد با افزایش تعامل میان بخش‌های مرتبط روند تشخیص، پیگیری و درمان آسیب‌دیدگی ورزشکاران با سرعت بیشتری انجام شود تا آنها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فعالیت ورزشی بازگردند.

وی تاکید کرد: رویکرد هیئت پزشکی ورزشی استان همدان تنها به درمان آسیب‌ها محدود نمی‌شود و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای آگاهی ورزشکاران و مربیان نیز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان افزود: کاهش آسیب‌های قابل پیشگیری زمینه فعالیت ایمن‌تر، مستمرتر و حرفه‌ای‌تر ورزشکاران استان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6918084

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