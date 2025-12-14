استراحت یک استقلالی برای دیدار با خیبر/ عارف در خط دفاع آبی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فردا دوشنبه ۲۴ آذر به مصاف تیم خیبر خرم‌آباد خواهد رفت و کاروان آبی‌ها امروز عازم استان لرستان می‌شود.

سامان فلاح، مدافع استقلال که در فصل جاری و تحت هدایت ریکاردو ساپینتو نمایش خوبی داشته و خود را به ترکیب اصلی تیم رسانده بود، در دیدار با ملوان دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی را تا پایان ادامه دهد.

این بازیکن طی روزهای اخیر تمرینات ویژه‌ای را برای رسیدن به آمادگی کامل تحت نظر کادرفنی انجام داده، اما هنوز ۱۰۰ درصد آماده بازی نیست. به همین دلیل ساپینتو تصمیم گرفته است فلاح را برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در اختیار داشته باشد و به احتمال زیاد از او در دیدار با خیبر استفاده نکند.

با توجه به اینکه دیدیه اندونگ، هافبک گابنی استقلال، برای حضور در تیم ملی کشورش در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا اردوی آبی‌ها را ترک کرده است، روزبه چشمی پس از چند دیدار نیمکت‌نشینی، فردا در ترکیب استقلال قرار خواهد گرفت و عارف غلامی دیگر مدافع با تجربه تیم، جایگزین فلاح در خط دفاعی می‌شود و زوج او رستم آشورماتوف را تشکیل خواهد داد.