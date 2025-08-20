بازتاب پیروزی استقلال در رسانه های پرتغالی؛ ساپینتو انتقام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر در فصل بیست و پنجم رو در روی تیم تراکتور قرار گرفت و در خارج از خانه موفق شد این تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.

استقلال در حالی توانست به این پیروزی دست یابد که در دیدار سوپرجام نتیجه را به تراکتور واگذار کرده بود و با کسب پیروزی در لیگ برتر، انتقام شکست در سوپرجام گرفته شد.

سایت «tvi.iol» پرتغال در این رابطه نوشت: ریکاردو ساپینتو استقلال تهران را در هفته نخست لیگ ایران به پیروزی یک بر صفر مقابل تراکتور، قهرمان فصل گذشته، رساند. تنها گل این مسابقه در دقیقه ۶۷ توسط محمدحسین اسلامی و با پاس سعید سحرخیزان به ثمر رسید.

سایت «flashscore» نوشت: استقلال تهران به سرمربیگری ریکاردو ساپینتو، فصل جدید لیگ ایران را با پیروزی خارج از خانه یک بر صفر مقابل تراکتور، قهرمان فعلی ایران، آغاز کرد.

در هفته اول لیگ ایران، آبی‌پوشان با یک گل تنها توسط اسلامی در دقیقه ۶۹، پیروزی مهمی در مسیر رقابت برای قهرمانی کسب کردند. همچنین آنتونیو آدان دروازه بان سابق اسپورتینگ هم در درون دروازه استقلالی‌ها بود.

سایت «sportinforma» نوشت: استقلال تهران به سرمربیگری ریکاردو ساپینتو آغاز موفقی در لیگ ایران داشت و با نتیجه یک بر صفر قهرمان فصل گذشته، تراکتور، را شکست داد.

تنها گل این دیدار توسط محمدحسین اسلامی به ثمر رسید. آدان دروازه‌بان پیشین اسپورتینگ نیز در ترکیب اصلی تیم ساپینتو حضور داشت.

استقلال با این پیروزی، شکست خود در سوپرجام را جبران کرد؛ مسابقه‌ای که با نتیجه ۲ بر یک به سود تراکتور پایان یافته بود. در هفته بعد، تیم تحت هدایت ساپینتو به مصاف ذوب‌آهن خواهد رفت.