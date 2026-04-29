اجرای رتبه بندی معلمان در استان سمنان؛ ۱۸۰۰ نفر مشمول بودند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه برنامه‌ریزی ویژه برنامه‌های هفته معلم و در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان از سازماندهی بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ همکار فرهنگی در سال تحصیلی جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان نیز ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴ به آموزش و پرورش استان سمنان مانند دیگر استان‌های کشور ابلاغ شده است، افزود: یک‌هزار و ۸۰۰ معلم در این استان مشمول رتبه بندی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه رتبه بندی بیش از یک هزار و ۶۰۰ معلم معادل ۹۰ درصد مشمولان در استان انجام شده است.

شریفی با بیان اینکه احکام رتبه‌بندی هم‌زمان با حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ صادر شد، تاکید کرد: سرانه ایاب‌ و ذهاب دانش‌آموزان و مواد غذایی مدارس شبانه‌روزی استان سمنان در سال جاری پرداخت شده است.

وی از پرداخت کامل کمک‌هزینه فوت و ازدواج فرهنگیان مشمول در سال ۱۴۰۴ نیز خبر داد و بیان کرد: پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ و بازنشستگان ۱۴۰۴ در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ پرداخت شد و مشکلی از این بابت نداشتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در راستای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان تلاش می‌کنیم، ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح خدمتی به بازنشستگان آموزش و پرورش استان داشته باشیم.