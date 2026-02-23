به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه یکشنبه در نشست آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای ارتقای رتبه مشمولان نظام رتبهبندی معلمان در آموزش و پرورش سمنان بیان کرد: ۶۸ درصد از پروندههای فعال در سامانه رتبهبندی تعیین تکلیف شدهاند.
وی با بیان اینکه فرایند ارتقای رتبه برای ۶۰۳ نفر از فرهنگیان قطعی و فرآیند صدور احکام جدید آنان آغاز شده است، افزود: از مجموع پروندههای بررسیشده، ۱۰۳ پرونده برای اخذ رتبه پنج به وزارت آموزش و پرورش ارجاع داده شده که منتظر اعلام نظر نهایی وزارت برای این همکاران هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش سمنان با اشاره به تعداد کل مشمولان ارتقای رتبه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تعداد کل افراد واجد شرایط در این بازه زمانی یک هزار و ۸۵۸ نفر است.
شریفی از عدم ثبتنام برخی از فرهنگیان واجد شرایط گفت: علیرغم تأکیدهای فراوان، تا این لحظه ۴۳۹ نفر از همکاران که شرایط ارتقای رتبه را داشتهاند، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نکردهاند. همچنین حدود ۱۸۷ نفر نیز در حال تکمیل مستندات پروندههای خود هستند که به محض اتمام، فرایند بررسی آنها آغاز خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از واحدهای مرتبط با سامانه رتبهبندی، ارزیابان و اعضای هیأت ممیزه شهرستانها و استانها، به آمار مثبت ارزیابیها اشاره کرد و گفت: آمارها نشان میدهد که ۸۵ درصد از متقاضیانی که فرایند ارزیابی مستندات آنها به پایان رسیده است، مشمول ارتقای رتبه شدهاند.
شریفی با اشاره به سازوکارهای در نظر گرفته شده برای رفع نواقص احتمالی پروندهها خاطرنشان کرد: امکان اعتراض و بارگذاری مجدد مستندات برای افرادی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز لازم نشدهاند، فراهم شده است تا بتوانند از این فرصت برای بررسی مجدد پرونده خود استفاده کنند.
