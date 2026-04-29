به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین منظمی در مورد آخرین برنامه تیم ملی والیبال ایران گفت: تمامی انتخاب‌ها با نظر مستقیم پیاتزا انجام می‌شود و ایشان نظارت کامل بر روند انتخاب بازیکنان و مربیان دارند. قطعاً هر فردی که انتخاب شده، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای موردنظر سرمربی تیم ملی بوده و همه موارد اعلامی از سوی ایشان در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه کادر تمام ایرانی برنامه‌ریزی تمرینات را زیر نظر آقای جیوانی آغاز کرده‌اند و بازیکنان در حال حاضر در اردوی بدنسازی حضور دارند. تلاش ما این است که از یازدهم اردیبهشت‌ماه اردوی جدید را برگزار کنیم که محل آن هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست و بین تهران یا نور در حال بررسی است. با توجه به برگزاری اردوهای متعدد در شمال کشور و ترافیک موجود، در تلاش هستیم شرایطی فراهم شود تا اردو در بهترین وضعیت ممکن برگزار شود و از نام و پرچم ایران دفاع کنیم. ما کارها را زود شروع کردیم و حتی سالن را زودتر از همه ترمیم کردیم تا در اردوهای تیم‌های ملی وقفه ایجاد نشود.

دبیرکل فدراسیون والیبال عنوان کرد: برنامه‌ریزی ما به این صورت است که نخستین اردوی برون‌مرزی در خردادماه در ترکیه برگزار شود و سپس دهم خرداد اعزام به برزیل را خواهیم داشت. تیم ملی حدود ۱۰ روز زودتر در برزیل حضور پیدا می‌کند تا با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌ها شود. همچنین با توجه به اینکه یک هفته بین هر هفته استراحت داریم، برنامه استراحت و اردوهای تکمیلی در نظر گرفته شده و در تلاش هستیم یک اردوی اروپایی نیز در صربستان برگزار کنیم.

منظمی تأکید کرد: در هفته پایانی نیز که فاصله زمانی بیشتری وجود دارد و ۱۷ روز استراحت داریم، قطعاً یک اردوی دیگر در اروپا خواهیم داشت تا تیم با آمادگی کامل وارد هفته سوم رقابت‌ها شود تا در بین هفت تیم برتر قرار بگیریم. احساس من این است که تیم چین نمی‌تواند در جمع تیم‌های برتر قرار بگیرد و امیدواریم شرایط سال گذشته دوباره تکرار نشود. امیدوارم جزو هفت تیم اول باشیم و در هفته پایانی در چین حضور داشته باشیم. تمامی لژیونرها و بازیکنان شاغل در خارج از کشور نیز از ابتدای خردادماه به تیم ملی اضافه خواهند شد و در اردوی ترکیه در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرند.

دبیر فدراسیون والیبال در مورد ادامه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر والیبال عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمانی، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده هیئت رئیسه سازمان لیگ خواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به حضور افراد باتجربه و مدیران باشگاه‌ها در این مجموعه، بهترین تصمیم در راستای منافع لیگ و بازیکنان اتخاذ شود تا آسیبی به روند کلی والیبال کشور وارد نشود.