عطایی: کار سختی در لیگ قهرمانان آسیا داریم/ پوریا خانزاده را جذب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان ایرانیان پیش از اعزام به مسابقات لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ گفت: تمرینات تیم را از ۱۷ فروردین‌ماه آغاز کردیم. با توجه به اینکه لیگ حدود ۴۵ روز تعطیل بود، طبیعتاً تیم‌ها از فضای مسابقه و تمرین دور شده بودند. در این مدت، برنامه‌های تمرینی به‌صورت آنلاین برای بازیکنان طراحی شد که کمک کرد با آمادگی نسبی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، وارد اردو شوند.

وی گفت: تمرینات را با شدت و فشار بالا آغاز کردیم و در حال حاضر در شرایط قابل قبولی قرار داریم، اما برای رسیدن به آمادگی کامل نیاز به زمان بیشتری داریم و امیدواریم تا زمان مسابقات به شرایط ایده‌آل برسیم. رقابت‌های امسال از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار است و کار سختی پیش‌رو داریم. کنفدراسیون آسیا برای نخستین‌بار استفاده از دو بازیکن خارجی را اجباری کرده که این موضوع سطح مسابقات را بالاتر برده و کار را برای همه تیم‌ها دشوارتر کرده است.

عطایی گفت: همچنین مسابقات امسال به‌صورت حذفی برگزار می‌شود و برخلاف گذشته، مرحله گروهی به شکل مرسوم وجود ندارد. در این شرایط، هر تیم با یک شکست از دور رقابت‌ها کنار می‌رود و حداکثر سه مسابقه انجام می‌دهد؛ در صورت پیروزی در بازی نخست، تیم مستقیماً به نیمه‌نهایی صعود می‌کند و در ادامه برای حضور در فینال و کسب عنوان قهرمانی تلاش خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه دو تیم فینالیست این رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان را کسب می‌کنند، اما با توجه به حذفی بودن مسابقات، رسیدن به فینال بسیار دشوار است.

سرمربی تیم فولاد سیرجان ایرانیان خاطرنشان کرد: ما در صورت پیروزی در دیدار نخست مقابل نماینده اندونزی، در مرحله نیمه‌نهایی به احتمال زیاد با تیم قدرتمند ژاپن روبه‌رو خواهیم شد که بازی بسیار سختی خواهد بود. اگر مسابقات به‌صورت گروهی برگزار می‌شد، شرایط متفاوت بود، اما حالا کار برای همه تیم‌ها از جمله ما و ژاپن دشوارتر شده است. در بخش نقل‌وانتقالات نیز پوریا خان‌زاده به تیم ما اضافه شده و در کنار سایر بازیکنان، ترکیب مناسبی را تشکیل داده‌ایم. برخی بازیکنان نیز سابقه همبازی بودن در تیم‌های باشگاهی معتبر را دارند که می‌تواند به هماهنگی بیشتر تیم کمک کند.

وی گفت: طبق برنامه، شنبه هفته آینده اعزام خواهیم شد و در ترکیه یک یا دو دیدار تدارکاتی برگزار می‌کنیم. حتی احتمال دارد با تیم ملی ترکیه نیز بازی دوستانه داشته باشیم که در حال رایزنی برای آن هستیم. این دیدارها قطعاً به ما کمک می‌کند تا به آمادگی بهتری برسیم. در نهایت، با وجود همه سختی‌ها، تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا از حداکثر ظرفیت تیم استفاده کنیم و بتوانیم دل مردم کشورمان را شاد کنیم.