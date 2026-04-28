عباس نظریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات برنامه تیم ملی والیبال گفت: ما از ۲۰ بهمن با آقایان پیاتزا و توتول برای اردوهای تیم ملی در تماس بودیم و تا بازی‌های آسیایی ناگویا از سرمربی تیم برنامه گرفتیم. قرار است اولین اردوی تیم ملی از ۱۱ اردیبهشت ماه در شهرستان نور یا تهران برگزار شود. البته قرار است شرایط تهران و همچنین شهرستان نور را دوباره ارزیابی کنیم و براساس آن تصمیم نهایی را بگیریم. در ابتدا پیاتزا اسامی ۴۲ بازیکن را به ما داد و قرار بود اردوی تیم ملی پس از پایان مسابقات لیگ برگزار شود اما با توجه به شرایط خاصی که پیش آمد مجدد برنامه‌های تیم ملی عوض شد.

وی گفت: در نهایت با هماهنگی سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون چهار مربی آقایان علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدی راد و غلامرضا مومنی مقدم برای اردوی اول انتخاب شدند که البته من از جزییات استعفای مومنی مقدم بی‌خبر هستم. کادر پزشکی هم با هماهنگی کادر فنی و رئیس فدراسیون شامل آقایان ابارشی، رحیمی، کرد، نوری و علی شاکری به عنوان آنالیزور در کنار تیم هستند.آقایان جیانی روسی و توماس توتولو در کادر حضور داشتند.

وی در مورد حضور بازیکنان لژیونر در اردوی تیم ملی والیبال عنوان کرد: برای حضور در اولین اردو ۳۰ بازیکن به انتخاب آقای پیاتزا دعوت شدند. تعدادی از بازیکنان هم با تیم فولاد سیرجان قرار است به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعزام شوند و همراه تیم نیستند. بازیکنان لژیونر در اردوی اول در کنار تیم نیستند یا اگر هم باشند به صورت موقت خواهند بود. دو بازیکن لژیونر ما در حال حاضر ایران هستند اما آنها هم قرار است به تیمی که هستند ملحق شوند بنابراین در اردوی اول بازیکنان داخلی حضور دارند.

سرپرست تیم ملی والیبال بااشاره به برنامه‌های تیم ملی عنوان کرد: پس از اردوی اول، دومین اردوی تمرینی بازیکنان قرار است در ترکیه برگزار شود. ۱۰ روز اردوی ترکیه طول خواهد کشید و در این اردو توتولو و پیاتزا به تیم ملی اضافه خواهند شد. پس از آن در ۱۱ خردادماه طبق برنامه مصوب عازم برزیل خواهیم شد. ۲۱ خرداد اولین بازی را در هفته اول مقابل برزیل انجام می‌دهیم. علاوه بر این در فاصله بین هفته دوم و سوم در صربستان اردو می‌زنیم.

نظریان تأکید کرد: به احتمال زیاد قبل از بازی اول با برزیل یکی دو بازی تدارکاتی خواهیم داشت، به احتمال زیاد یکی دو بازی تدارکاتی با صربستان و آرژانتین خواهیم داشت هر چند که باید ببنیم شرایط به چه صورت خواهد بود. پس از پایان هفته دوم اگر بتوانیم در بین هفت تیم برتر لیگ ملت‌ها باشیم در هفته سوم راهی چین خواهیم شد. پس از هفته سوم یک یک استراحتی به بازیکنان تیم خواهیم داد و سپس یک بازی تدارکاتی با روسیه خواهیم داشت.

سرپرست تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: از لیگ ملت‌ها مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو داریم که برای ما اهمیت زیادی دارد و سهمیه المپیک توزیع می‌شود. این اردو می‌تواند فرصتی مناسب برای آماده‌سازی تیم ملی پیش از مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۲۲ شهریور) باشد که مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس محسوب می‌شود. پس از آن، تیم ملی والیبال باید در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در مهرماه شرکت کند.