به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال سال ۲۰۲۶ از ۱۳ خرداد تا ۳۰ تیرماه سال جاری پیگیری میشود. فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از ابراهیم فیروزی و علیرضا قریب دو داور بینالمللی والیبال ایران برای قضاوت در این مسابقات دعوت کرد.
بر این اساس ابراهیم فیروزی در هفته اول لیگ ملتها برای دو گروه مردان و زنان در کشور چین و هفته دوم لیگ ملتها گروه زنان که به میزبانی تایلند برگزار میشود، قضاوت خواهد کرد. همچنین علیرضا قریب داور بینالمللی والیبال ایران نیز برای قضاوت در هفته دوم لیگ ملتها در گروه زنان راهی فیلیپین میشود.
این داور بین المللی والیبال ایران همچنین از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا برای قضاوت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در کشور ژاپن دعوت شده است. این بازیها از ۲۵ شهریور تا پنجم مهرماه در شهرهای آئیچی و ناگویا پیگیری میشود.
تیم ملی والیبال ایران یکی از ۱۶ تیم شرکت کننده در لیگ ملتها ۲۰۲۶ است که هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود میرود.
