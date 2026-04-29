شرایط جدید برگزاری هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به منظور افزایش مشارکت دانشجویان و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم جهت برگزاری مطلوب هجدهمین دوره این رویداد بزرگ علمیآموزشی دانشگاهی کشور، طی اطلاعیهای شرایط، ضوابط و تغییرات ایجاد شده در روند برگزاری این رویداد را اعلام کرد.
تصمیمات جدید برای برگزاری هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
۱. تفویض اختیار به دانشگاههای علوم پزشکی جهت افزایش مشارکت دانشجویان:
هدف اصلی امسال، فراهمسازی امکان مشارکت حداکثری دانشجویان ضمن رعایت مفاد آییننامههاست. در این راستا، اختیارات لازم برای تصمیمگیری متناسب با شرایط هر دانشگاه به معاونت آموزشی دانشگاه تفویض شدهاست.
۲. نحوه برگزاری مرحله اول انفرادی:
مرحله اول انفرادی به صورت الکترونیکی و در سطح دانشگاههای ۱۰ کلانمنطقه آمایشی برگزار خواهد شد. جهت تسهیل روند برگزاری و آرامش بیشتر دانشجویان موارد زیر در نظر گرفته شده است.
• ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مرحله اول المپیاد به سه برابر ظرفیت اولیه مندرج در سایت المپیاد علمی افزایش خواهد یافت (به جز حیطه کارآفرینی که طبق شیوهنامه اجرا خواهد شد).
• دانشگاهها میتوانند در صورت تمایل، آزمونهای غربالگری دروندانشگاهی برگزار کنند.
• زمان دقیق برگزاری آزمون مرحله اول انفرادی پس از تعیین زمان برگزاری سایر آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و به احتمال زیاد اوایل تیرماه خواهد بود.
• معیار پذیرش در مرحله اول، کسب حداقل ۵۰ درصد نمره کل است. همچنین، برای هر کلانمنطقه سهمیه مشخصی در نظر گرفته شده و بالاترین نمرات واجد حد نصاب، به مرحله بعد راه خواهند یافت.
۳. نحوه برگزاری مرحله اول گروهی:
مرحله اول گروهی به صورت غیرحضوری طبق زمانبندی مشخص برگزار خواهد شد و مشابه سالیان گذشته گروهها بر اساس بالاترین نمرات مرحله انفرادی و ظرفیت هر کلانمنطقه انتخاب میشوند. تعداد گروههای هر منطقه بر مبنای عملکرد سالهای گذشته تعیین میشود.
۴. زمانبندی و نحوه اجرای مراحل بعدی (مرحله دوم انفرادی، مرحله دوم گروهی و اختتامیه) :
تصمیمگیری درباره روند برگزاری مراحل بعدی پس از تحلیل و ارزیابی شرایط موجود انجام خواهد شد. با این حال با توجه به احتمال عدم امکان برگزاری متمرکز مرحله گروهی و مراسم اختتامیه موارد زیر در نظر گرفته شده است:
• مرحله دوم انفرادی متناسب با برنامه سایر آزمونها، به صورت الکترونیکی در سطح کلانمناطق و احتمالاً در نیمه دوم سال اجرا میشود.
• زمان انجام پروژههای گروهی و برگزاری یا عدم برگزاری مرحله دوم گروهی در هر حیطه متعاقباً اعلام خواهد شد. ممکن است در برخی حیطهها، نتایج بر اساس همان مرحله اول گروهی نهایی شود.
دبیرخانه هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به دلیل شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ضوابط و شرایط جدید برگزاری این رویداد دانشگاهی را اعلام کرد.
