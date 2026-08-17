اعلام نحوه پذیرش در آزمون انفرادی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با انتشار اطلاعیهای، نحوه پذیرش شرکتکنندگان در آزمون مرحله اول انفرادی این دوره از المپیاد را تشریح کرد.
براساس اعلام دبیرخانه هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، با توجه به اینکه تعداد ثبتنامکنندگان در این دوره نسبت به دورههای گذشته افزایش قابل توجهی نداشته است، ملاک پذیرش شرکتکنندگان در مرحله اول انفرادی همانند سالهای گذشته خواهد بود.
طبق اعلام دبیرخانه، کسب حداقل نمره ۵۰ درصد برای پذیرش در مرحله اول منتفی بوده و هیچگونه سهمیهای برای کلانمناطق آمایشی در نظر گرفته نخواهد شد. همچنین بر اساس نتایج آزمون مرحله اول انفرادی، ۹۰ نفر اول به مرحله گروهی و مرحله دوم انفرادی راه خواهند یافت.
هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
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