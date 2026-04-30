خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب رازدشت: خلیج فارس، این نام کهن و پرآوازه در جغرافیای ایران، نهفقط نمادی از هویت تاریخی و فرهنگی، بلکه بستری غنی برای روایتهای خلاقانه در دنیای دیجیتال است. امروز بازیسازان ایرانی، با بهرهگیری از تاریخ، زیباییهای طبیعی و نبردهای حماسی مرتبط با این منطقه، روایتهایی تازه را در قالب بازیهای ویدیویی خلق کردهاند.
بازیهای ویدیویی، با قابلیتهای منحصر به فرد خود، ابزاری قدرتمند برای معرفی و ترویج مفاهیمی چون هویت تاریخی و فرهنگی یک منطقه به شمار میروند. در مورد خلیج فارس، این بازیها میتوانند فراتر از یک سرگرمی صرف عمل کنند و به بستری برای انتقال دانش و ایجاد حس تعلق خاطر در مخاطبان، به خصوص نسل جوان، تبدیل شوند. از طریق گیمپلی تعاملی، بازیکنان نه تنها با نام خلیج فارس بلکه با تاریخ پرفرازونشیب آن، تمدنهای کهن که در سواحل آن شکوفا شدهاند، زیباییهای طبیعی منحصربهفرد و اهمیت استراتژیک این منطقه آشنا میشوند.
این معرفی میتواند به شیوههای مختلفی صورت گیرد؛ از بازسازی نبردهای تاریخی و نمایش قدرت دریایی ایران در ادوار گذشته گرفته تا به تصویر کشیدن تنوع زیستی غنی، از مرجانهای رنگارنگ تا پرندگان مهاجر، و یا حتی پرداختن به فرهنگ غنی مردمان جنوب ایران، شامل آداب و رسوم، موسیقی و معماری خاص مناطق ساحلی. این تجربیات دیجیتال، به دلیل ماهیت درگیرکننده و جذاب بازیها، میتوانند تأثیری عمیقتر و ماندگارتر از روشهای سنتی معرفی، بر جای بگذارند و حس کنجکاوی و علاقهمندی به یادگیری بیشتر درباره خلیج فارس را در مخاطبان ایجاد کنند.
رئیسعلی دلواری: شوتر استراتژی مقاومت
در این بازی اکشن و استراتژیک، بازیکنان در نقش سردار دلیر جنوب، رئیسعلی دلواری، وارد نبرد با نیروهای استعمارگر انگلیسی در بوشهر میشوند. ترکیب تیراندازی و فرماندهی نظامی، تجربهای پرتنش از مقاومت تاریخی را خلق میکند.
در این بازی بیننده در نقش شهید رئیسعلی دلواری، قهرمان ملی ایران، در برابر حمله استعماری انگلیسیها به دلوار ایستادگی میکند و از خاک وطن دفاع میکند. با شرکت در نبردهای حماسی، دشمنان را شکست میدهد و با ارتقای سلاحها و یاران خود، در برابر موج حملات دشمن مقاومت میکند. این بازی، با روایت تاریخ جنگ جهانی اول در ایران، فصلها و مراحل متنوع، گویش فارسی کاراکترها و گیمپلی هیجانانگیز، تجربهای منحصربهفرد و سرگرمکننده را به ارمغان میآورد.
آبهای آبی
یک عنوان ماجراجویانه برای رایانههای شخصی که در آن، بازیکن با تکمیل مأموریتها و شرکت در نبردهای دریایی، داستانی گسترده را در آبهای خلیج فارس پیش میبرد. امکان ارتقای ناوگان و جهان باز جزایر ایرانی، از ویژگیهای برجسته این اثر است.
بازی «آبهای آبی» ترکیبی از سه سبک ماجراجویی (Adventure)، استراتزی (Strategy) و مدیریت منابع (Management) است همچنین چندین مکانیک از بازیهای نقشآفرینی (Role-playing game) نیز در آن یافت میشود. دنیای این بازی هر چند کوچک است اما کاملا باز بوده و بازیکن به هر جا که میخواهد میتواند سفر کند اما اگر طبق مأموریتها بازی را انجام دهد کار برایش آسانتر خواهد شد این بازی ۶ ساعت گیم پلی داستانی دارد که بعد از تمام کردن آن دنیا و بخش گیم پلی نامحدود آن در اختیار بازیکن قرار میگیرد.
امیرو ماهی بگیر
این بازی یک بازی ساده و مناسب برای تمام سنین که بازیکن را به غواصی و ماهیگیری در غارها و سواحل خلیج فارس میبرد. گرافیک رنگارنگ و فضای آرامشبخش، «امیرو» را به تجربهای مفرح و خانوادگی تبدیل کرده است.
هدف این بازی این است تا کودک با غواصیکردن در دریا، با جانوران گوناگون مواجه شود و ماهی شکار کند. آشنایی با ماهیگیری؛ تقویت حس دیداری؛ آشنایی با اسلحههای ماهیگیری؛ آشنایی با لباسهای غواصی؛ آشنایی با جانوران خطرناک دریایی؛ آشنایی با قایقها در این بازی آموزش داده میشود.
در این بازی، امیرو با غواصی در سواحل صخرهای جنوب ایران و غارهای صخرهای خلیجفارس با جانوران دریایی خطرناک مواجه میشود و تا میتواند از همه نوع ماهی شکار میکند.
در این بازی باید با هر روش ممکن ماهیهای بیشتری شکار کرد تا بتوان در هر مرحله امتیاز گرفت و برنده شد. بازی امیرو گرافیکی زیبا و مراحلی متنوع دارد. بازیکن میتواند بر حسب امتیاز و انتخابش از اسلحههای متنوعی، مانند نیزه، چاقو و نیزه لیزری استفاده کند. همچنین میتواند لباسهایی متنوع و انواع قایقها را با توجه به امتیاز و انتخابش به کار ببرد. کودک در هنگام بازی با جانوران خطرناک دریایی، مانند مارماهی، کوسه، عروس دریایی و… روبهرو میشود و باید مراقب خودش باشد. در ضمن میتواند اشیای قیمتی را که پیدا میکند در بازار به فروش برساند.
جنگ خلیجفارس
بازیکن در این بازی در نقش یک خلبان نیروی هوایی ایران، از حریم هوایی و مرزهای آبی خلیج فارس دفاع میکند. این بازی موبایلی، با مأموریتهای پرهیجان، ارتقای تجهیزات و استفاده از تاکتیکهای بومی، مخاطب را درگیر نبردی ملی میکند.
بازی «جنگ خلیج فارس» یک بازی هیجانی با هواپیماهای جنگنده ایرانی است که بازیکن به عنوان خلبان این جنگندهها به جنگ دشمنان مستقر در خلیج همیشه فارس میرود.
بازیکن با نابودسازی اهداف ستاره میگیرد؛ خلبان استخدام میکند؛ به تقویت موشک و راکتها میپردازد و در نهایت از کشور دفاع میکند. به نوعی او با فرود در فرودگاه به شارژ سلاحها میپردازد و دوباره به جنگ دشمن میرود.
بازیکن در این بازی باید دقت کند تا در صورت برخورد دو راکت با جنگنده که خلبان را از دست میدهد، نیاز به استخدام خلبان دارد. پس از برخورد راکت اول با جنگنده، سیستم اجکت فعال شده و میتوان خلبان را نجات داد.
بازیکن با سیستم پرتاب منور از راکتهای دشمن فرار میکند و باید توجه کند که دشمن نیز منور دارد و از راکتهایش فرار میکند؛ بنابراین بازیکن باید در هدف گیری دقت کند و اجازه دهد تا جای ممکن نزدیک شوند.
مبارزه در خلیج عدن
این بازی یک روایت جنگی و واقعگرایانه از نبردهای نیروی دریایی ایران علیه دزدان دریایی در منطقه خلیج عدن. بازی با سناریویی جدی و دراماتیک آغاز میشود و مخاطب را وارد عملیاتی برای آزادسازی گروگانها و حفظ امنیت کشتیرانی میکند.
مبارزه در خلیج عدن یک بازی اکشن تیراندازی اول شخص بوده که داستان مبارزه سربازان نخبه یک واحد کماندویی ایرانی، علیه دزدان دریایی سومالیایی در خلیج عدن است. بازی در منطقه خاورمیانه تنظیم شده است. یک کشتی ایرانی در خلیج عدن ربوده شده، گروه خطرناکی از دزدان دریایی سومالی به فرماندهی ساویش در این ماجرا دخیل است.
تلاش برای مذاکره با آدم رباها نتیجه در بر نداشت. بنابراین دولت تصمیم گرفت یک واحد نخبه کماندویی برای اقدام این عمل بفرستد، وظیفه تکاوران دستگیری و از بین بردن دزدان دریایی می باشد. در بازی سربازان خلیج فارس انواع سلاح های گرم و منفجره در صحنه های دیدنی و جذاب جنگی به چشم می آید. داستان اصلی شامل مجموعه ای از ماموریت های خطی در مکان های مختلف (کشتی، دهکده، مخفیگاه و …) است.
جزیره ابوموسی
در بازی رایانهای جزیره ابوموسی، بازیکن در سبک مدیریت منابع در ابتدای بازی دارای منابعی هر چند کم اما با ارزش است، نحوه سرمایهگذاری و تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح باعث پیشرفت او شده و احساس رضایت از این پیشرفت او را به سمت ادامه بازی در مراحل بالاتر و پیشرفت با منابع کمتر سوق میدهد. معمولا افراد خوش فکر و دقیق، طرفدار پر و پا قرص این سبک از بازیها به شمار میروند.
بر این اساس، روند بازی به گونهای است که بازیکن بر خلاف بازیهای متداول سبک مدیریت منابع، جزیره را جز به کل مدیریت نمیکند بلکه با سیستم جدید پیشنهادی ما در این بازی، مانند یک مدیر عمل میکند. به طور مثال یک مدیر هیچ وقت خودش تک تک درختها را در شهر نمیکارد اما تصمیماتش در اینکه درختها چگونه چیده شوند نقش دارد. در بازی ابوموسی بازیکن باید دقیقا مانند یک شهردار عمل کند.
یکی از عوامل مهم که همیشه موجب شده تا انسانها در زمینههای مختلف اقتصادی به پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کنند، بهکارگیری مدیریت منابع صحیح و مناسب بوده است. از این رو ساخت بازیهایی با این موضوع موجب میشود مدیریت درست منابع از همان سنین کودکی و نوجوانانی به فرزندان این مرزو بوم آموزش داده شود.
بازیهایی با موضوع خلیج فارس؛ فرصتی برای کاوش در فرهنگ و جغرافیای منطقه
بازیهای رایانهای با موضوع خلیج فارس میتوانند فرصتی جذاب برای کاوش در تاریخ، فرهنگ و جغرافیای این منطقه باشند. این بازیها میتوانند به بازیکنان کمک کنند تا با چالشهای زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی خلیج فارس آشنا شوند. با گرافیک و داستانسرایی مناسب، بازیها میتوانند دیدگاهی متفاوت و تأثیرگذار از این منطقه را ارائه دهند و به بازیکنان اجازه دهند تا از طریق تجربههای مجازی، با مسائل و فرهنگهای مختلف در خلیج فارس ارتباط برقرار کنند. همچنین، بازیها میتوانند در آموزش و آشنایی با تنوع زیستی و محیطهای دریایی این منطقه نقش مهمی ایفا کنند.
اما در عین حال، باید توجه داشت که ساخت بازیهای رایانهای با موضوع خلیج فارس نیازمند دقت و حساسیت بالایی است. استفاده از اطلاعات نادرست یا تحریفشده از تاریخ و فرهنگ منطقه، میتواند منجر به ایجاد سوءتفاهم و یا حتی توهین به باورها و ارزشهای مردم این منطقه شود. بنابراین، تیمهای توسعهدهنده بازی باید با دقت و احترام به فرهنگ و تاریخ منطقه، به تحقیق و پژوهش بپردازند و از متخصصان و کارشناسان محلی مشورت بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که بازیها به درستی و با دقت در مورد خلیج فارس تصویرسازی میکنند.
خلیج فارس در قاب بازیهای ویدئویی
بنیاد ملی بازیهای رایانهای در همه مقاطع از تمامی علاقهمندان، توسعهدهندگان و فعالان این حوزه دعوت میکند با الهام از سرمایههای فرهنگی و تاریخی ایران، گامهایی تازه در ساخت روایتهای بومی و جهانیپسند در حوزه بازیهای دیجیتال بردارند، اما اینکه تا چه اندازه به این دعوت پاسخ داده شود، جای ابهام وجود دارد؛ چراکه جامعه هدف با گذراندن بحرانهای مختلف کشور از جمله جنگ 12 روزه و جنگ رمضان دچار مشکلات بسیاری شدهاند و در هر بحرانی تعداد بسیاری از این جامعه مهاجرت میکنند.
در این میان به نظر میرسد ابعاد مختلف موضوع خلیج فارس هنوز جای کار دارد و اهالی صنعت بازیهای ویدئویی میتوانند سوژههای جدیدتری از این موضوع را تبدیل به بازی کنند.
نظر شما