دستگیری سریع قاتل در کمتر از دو ساعت در گالیکش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا کهساری اظهار کرد: حوالی ظهر روز دوشنبه، مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارشی مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان دریافت کرد. به‌دنبال اعلام این گزارش، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. بررسی اولیه در صحنه جرم نشان داد، فردی با استفاده از سلاح سرد، مرتکب قتل شده و پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، قاتل را در کمتر از دو ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گالیکش با اشاره به انگیزه فرد دستگیرشده گفت: متهم در بازجویی‌های اولیه، انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرده است.

کهساری اظهار کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.