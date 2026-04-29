متقیان: ۳۴۹ آموزشگاه عشایری در خراسان شمالی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان در نشست خبری صبح چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته معلم در مجتمع رفاهی فرهنگیان خراسان شمالی اظهار کرد: ۳۴۹ آموزشگاه عشایری در خراسان شمالی فعال است و ۷۰ هزار و ۶۷ دانشآموز در این آموزشگاهها مشغول به تحصیل هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی افزود: ۸۰ مدرسه با ۲۰۰ کلاس درس و زیربنای ۱۹.۵۰۰ متر مربع و ۲۲ نمازخانه ساخته شده است.
وی ادامه داد: ۵۷۲ مدرسه با ۲ هزار کلاس درس در طرح شادابسازی مدارس با بیش از ۱۵۰ گروه جهادی ساخته شده است.
متقیان تصریح کرد: ۴۰۰ کودکستان فعال در استان داریم و تعداد نوآموزان دوره پیشدبستانی ۹ هزار و ۵۱۵ نفر است.
وی با اشاره به توسعه عدالت در تجهیزات گفت: بیش از ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات خریداری و به مدارس تحویل داده شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی بیان کرد: بیش از ۲۷۰ دانشآموز توسط خیرین برای ارائه خدمات پزشکی معرفی و درمان شدهاند.
متقیان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و علمی افزود: برگزاری اردوی راهیان نور برای ۳ هزار دانشآموز، اعتکاف ۹ هزار دانشآموز در ۷۴ مسجد، حفظ کل قرآن کریم توسط ۵۶ دانشآموز و اعزام ۹ دانشآموز به حج عمره از برنامههای فرهنگی استان است.
وی با اشاره به تعیین شهریه مدارس غیردولتی گفت: برآیند تعیین شهریه از اول اردیبهشت آغاز شده و تا ۲۰ خرداد با تایید شورای نظارت استان ابلاغ میشود.
متقیان ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم در کشور، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، آموزش دانشآموزان تا پایان اطلاع ثانوی در شبکه آموزشی شاد برگزار خواهد شد.
نظر شما