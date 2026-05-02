متقیان: افتخارات امروز حاصل ایثار دیروز معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر علی متقیان صبح شنبه در آیین گرامیداشت هفته معلم که در مدرسه شهر حصار گرمخان برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای معلمان در جامعه، گفت: معلمان با ایثار و فداکاری، نقش اساسی در تربیت نسل آینده و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی ایفا می‌کنند.

وی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی، اظهار کرد: معلمان همواره در خط مقدم خدمت به جامعه قرار داشته و در شرایط حساس، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده دارند.

متقیان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در ایام اخیر افزود: راه‌اندازی ۵۰۰ کلاس برای اسکان اضطراری، برپایی بیش از ۴۳ موکب، ایجاد میزهای خدمت آموزشی در میادین شهری و ارائه مشاوره رایگان حضوری و تلفنی از جمله اقدامات آموزش و پرورش استان بوده است.

وی همچنین از اجرای ۱۴ برنامه محوری در سطح استان، تولید بیش از ۳۰۰۰ محتوای فرهنگی و تبیینی و اجرای پویش‌هایی نظیر «کاشت نهال امید» خبر داد و گفت: در این پویش بیش از ۳ هزار نهال در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی کاشته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی به موفقیت‌های علمی و آموزشی استان اشاره کرد و افزود: کسب پنج عنوان کشوری توسط معلمان، ۱۳ مدال جهانی دانش‌آموزی، ۶ مدال المپیاد علمی و رتبه برتر در جشنواره‌های ملی از جمله افتخارات استان است که منجر به کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی، خاطرنشان کرد: توسعه متوازن امکانات آموزشی و تقویت هنرستان‌ها به‌ویژه در جوار صنعت، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف است.

متقیان در پایان به برنامه‌های شاخص هفته معلم در استان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح «معلم، آبروی محله» در ۳۸ محله و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان و فرهنگیان برای بزرگداشت مقام معلم، از جمله برنامه‌های ویژه امسال است.