جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر نیرو؛ تدابیر مجلس برای پایداری آب و برق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه) کمیسیون اصل نود با حضور وزیر نیرو، معاونان این وزارتخانه، معاون ارزی صندوق توسعه ملی و معاون حوزه انرژی وزارت کشور در راستای پیگیری ویژه موضوع آب و برق خبر داد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در ابتدای جلسه، دلایل پیگیری کمیسیون در این حوزه تشریح و گزارشی از وضعیت آب کشور ارائه شد. با وجود آنکه امسال شاهد ترسالی بودیم، اما به دلیل عدم توازن بارش‌ها در سراسر کشور، همچنان در برخی نقاط از جمله کلان‌شهرهای تهران، مشهد و قم با بحران کم‌آبی مواجه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن دغدغه‌های وزارت نیرو در این نشست، تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از تبعات و مشکلات ناشی از اتفاقات جنگ رمضان ارائه و اقدامات پیش‌بینی‌شده و انجام‌گرفته در این حوزه تشریح شد؛ همچنین سناریوهای مختلفی که برای مدیریت منابع آبی در شرایط پیش‌رو پیش‌بینی شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حمله دشمن به تأسیسات انرژی تولید گاز را کاهش داد/ تمرکز مجلس بر تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان

پژمانفر در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه برق اظهار کرد: به واسطه حمله دشمن به تأسیسات انرژی کشور، با کاهش تولید گاز مواجه هستیم که این موضوع تأمین سوخت نیروگاه‌ها را نسبت به سال گذشته با محدودیت مواجه می‌کند. اگرچه در فصل تابستان نیاز به گاز کمتر است، اما با توجه به اوج‌گیری مصارف خانگی در زمستان، مسئله اصلی تأمین سوخت نیروگاهی در فصول سرد سال است که بخش عمده مذاکرات این جلسه نیز به این موضوع اختصاص یافت.

خروج ۴ هزار مگاوات برق صنایع از مدار

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: در جریان درگیری‌های اخیر، مجموعه‌های پتروشیمی و فولاد که خود دارای نیروگاه بودند و حدود ۴ هزار مگاوات برق تولید می‌کردند، آسیب دیده‌اند. این امر نه تنها باعث خروج این میزان برق از مدار شده، بلکه برای بازسازی و فعال‌سازی مجدد این مجموعه‌ها به ۱۰۰۰ مگاوات برق جدید نیاز است؛ بنابراین اکنون با چالش دوگانه «عدم تولید» و «نیاز به تأمین برق جدید» مواجه هستیم که فشار مضاعفی را به صنعت برق کشور وارد می‌کند.

تکلیف وزارت نیرو برای تدوین برنامه جامع صرفه‌جویی در مصارف خانگی/ ضرورت اصلاح کیفیت وسایل برقی

پژمانفر در ادامه با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف اظهار کرد: اولین خواسته کمیسیون از وزارت نیرو، ارائه برنامه دقیق برای صرفه‌جویی در مصارف خانگی است؛ چراکه سرانه مصرف برق در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه و استانداردهای جهانی، فراتر از حد مجاز بوده و مقرر شد گزارشی جامع در این خصوص به کمیسیون ارسال شود. بخشی از علت این سرانه بالا، به کیفیت پایین وسایل برقی از جمله کولرهای آبی با موتورهای معمولی بازمی‌گردد که مصرف انرژی بسیار بالایی دارند؛ لذا باید از طریق آگاهی‌بخشی از طریق رسانه، برنامه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی برای عموم مردم تبیین شود.

صرفه‌جویی ۳ میلیون مترمکعبی گاز با جایگزینی موتورهای پربازده BLDC

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: طبق این برنامه، باید برای جایگزینی ۲ میلیون موتور کولر آبی با موتورهای پربازده (BLDC) برنامه‌ریزی شود. این اقدام منجر به جبران ۷۰۰ مگاوات از ناترازی برق و صرفه‌جویی معادل ۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی می‌شود که باید از طریق بهینه‌سازی توسط شرکت‌های کارور اجرایی گردد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بخش دیگری از برنامه هفتم، برای سال جاری جایگزینی یک میلیون کولر گازی پنجره‌ای با مدل‌های پربازده در دستور کار قرار دارد. با تحقق این جابجایی، ۱۵۰۰ مگاوات برق صرفه‌جویی خواهد شد که معادل ۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز است. اجرای این طرح نیز بر عهده شرکت‌های کارور در حوزه بهینه‌سازی خواهد بود تا بخشی از ناترازی انرژی کشور از این طریق جبران شود.

الزام وزارت نیرو به نصب یک میلیون کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف

وی در خصوص برخورد با مشترکین پرمصرف نیز تأکید کرد: طبق تکالیف تعیین شده، وزارت نیرو تاکنون ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند را با هدف مدیریت مصرف نصب کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این وزارتخانه موظف است تعداد کنتورهای هوشمند برای مشترکین پرمصرف را به یک میلیون دستگاه برساند. نصب این کنتورها باعث می‌شود تا به مصرف‌کنندگانِ فراتر از الگو، هشدار داده شده و در صورت لزوم محدودیت‌هایی از جمله قطع برق اعمال شود تا این مشترکین نسبت به اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصارف بی‌رویه خود اقدام کنند.

مصوبه کمیسیون برای بومی‌سازی فناوری کنتورهای هوشمند

پژمانفر همچنین با اشاره به چالش‌های تأمین کنتورهای هوشمند و ضرورت حمایت از بومی‌سازی این فناوری تصریح کرد: موضوع ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده داخلی از دیگر محورهای جدی این جلسه بود. با توجه به گلایه‌ها و شکایت‌های واصله به کمیسیون مبنی بر واردات کنتور از کشور چین، تولیدکنندگان داخلی اعلام کردند که توان تأمین نیاز کشور را دارا هستند. بر همین اساس، در این نشست مصوب و صورت‌جلسه گردید که اولویت مطلق در تأمین کنتورهای هوشمند، استفاده از توان تولید داخلی باشد و واردات تنها در صورتی مجاز خواهد بود که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز موجود نباشد.

استفاده از سوخت جایگزین در تابستان با هدف پایداری شبکه انرژی کشور

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر لزوم تنوع‌بخشی به سبد سوختی نیروگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باید برنامه‌ریزی دقیقی برای بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین همچون مازوت صورت گیرد؛ چرا که با توجه به انجام فرآیند گوگردزدایی، استفاده از این سوخت در فصل تابستان چالش‌های زیست‌محیطی ایجاد نخواهد کرد و می‌تواند به عنوان یک راهکار کمکی در تأمین انرژی مورد توجه قرار گیرد.

جهش ۳ هزار مگاواتی در تولید برق سبز

پژمانفر در ادامه، توسعه انرژی‌های پاک را یک ضرورت خواند و اظهار کرد: افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دیگر اولویت‌های مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود. در این راستا شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم؛ به‌طوری که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۱۴۰۰ مگاوات در آستانه دولت چهاردهم، اکنون به ۴۴۰۰ مگاوات افزایش یافته است. این رشد تقریباً ۳ هزار مگاواتی نشان‌دهنده گامی بلند در جهت بهره‌گیری از انرژی‌های نو و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

تزریق ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار جدید به پروژه‌های ساتبا طی روزهای آتی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به منابع مالی تخصیص‌یافته برای توسعه انرژی‌های پاک، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد، مقرر شده بود مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جهت احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اختیار سازمان ساتبا قرار گیرد. از این میزان، تاکنون یک میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی پرداخت شده و بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد تا عملیات اجرایی این پروژه‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

رفع موانع وثایق بانکی برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های خورشیدی

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین درباره رفع موانع بانکی سرمایه‌گذاران افزود: در خصوص چالش تأمین وثایق از سوی شرکت‌های متقاضی احداث نیروگاه‌های خورشیدی، مقرر گردید بانک‌های عامل با همکاری و مساعدت صندوق توسعه ملی، تسهیلات لازم را در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها ارائه دهند. این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین مالی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد تا شاهد تسریع در ورود بخش خصوصی به حوزه نیروگاهی باشیم.

وی به موضوعات زیرساختی اشاره کرد و افزود: فرآیند تسویه مالی تجهیزات نیروگاهی، از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود؛ در این راستا نیز چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تدابیر مقتضی جهت تسهیل پرداخت‌ها و رفع موانع مالی در این حوزه اتخاذ شد.

الزام ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک برای صدور قبوض آب و برق

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تکالیف قانونی وزارت نیرو در حوزه شفافیت اطلاعات مسکن، تصریح کرد: در این جلسه موضوع اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز مورد بررسی قرار گرفت. پیش از این، وزارت نیرو مکلف بود به تمامی مشترکین خود اطلاع‌رسانی کند تا مشخصات ملکی و سکونتی خود را در «سامانه ملی املاک و اسکان» ثبت کنند. بر اساس مصوبه این جلسه، مقرر گردید که وزارت نیرو از این پس موظف است صدور قبوض آب و برق را الزاماً بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان انجام دهد تا انطباق دقیق‌تری میان بهره‌برداران و کدهای پستی برقرار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب مصوبات رسمی صورت‌جلسه شد و توضیحات فنی لازم نیز ضمیمه گردید. این مصوبات گواهی است بر اینکه با پیگیری‌های مستمر کمیسیون و به‌رغم خسارات ناشی از شرایط جنگی اخیر، کشور با تکیه بر آمادگی زیرساختی و برنامه‌ریزی دقیق، اجازه نداد این آسیب‌ها به خللی در ارائه خدمات پایدار به مردم منجر شود.