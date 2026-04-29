۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

ریزش معدن در طبس یک قربانی گرفت

طبس- ریزش در یکی از معادن پیمانکاری زغال‌سنگ طبس به جان‌باختن یک کارگر و مصدومیت یک نفر دیگر انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز در یکی از معادن پیمانکاری شرکت معادن زغال‌سنگ پروده طبس رخ داد که بر اثر آن دو کارگر دچار حادثه شدند.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت زغال‌سنگ طبس، این حادثه حوالی ساعت ۷ صبح و در زمان فعالیت شیفت کاری رخ داده است که طی آن یکی از کارگران بر اثر جراحات ناشی از ریزش جان خود را از دست داد و کارگر دیگر نیز مصدوم و به بیمارستان طبس منتقل شد.

همچنین با پیدا شدن پیکر کارگر مفقودی، عملیات جست‌وجو و نجات در محل حادثه پایان یافت.

گفتنی است علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

