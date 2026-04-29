به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مهلت ثبت‌نام در سی‌امین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

در این دوره، موضوعات ویژه جدیدی از جمله حماسه «جنگ رمضان»، شهادت رهبر عزیز و ایثارگری‌های کادر سلامت و شهدای میناب به بخش‌های یازده‌گانه جشنواره اضافه شده است.

دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور می‌توانند تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه جاری نسبت به ثبت‌نام در سی‌امین جشنواره قرآن و عترت اقدام کنند.

این جشنواره در بخش‌های متنوعی شامل آوایی، معارفی، هنری، ادبی، رسانه، فناوری، هوش مصنوعی، بین‌الملل و دیگر محورها برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی جشنواره به نشانی quran.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.