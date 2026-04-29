به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر و به یاد شهدای لامرد و شکوفههای میناب، طرح ملی فعالیت ایستگاههای ورزشی منتخب سراسر کشور با عنوان «یادمان ۱۶۸ شکوفه میناب» و «یادمان دختران لامرد» در خرمآباد آغاز شد.
این برنامه در راستای اجرای طرحهای فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره کودکان شهید میناب، ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در جامعه کارگری و تحکیم پیوند میان نسلها برگزار شد. شهدای میناب و لامرد، نماد مظلومیت و ایثار نسل آیندهساز ایران اسلامی هستند.
گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید «شکوفههای میناب»
در این مراسم، یادواره ۱۶۸ شهید «شکوفههای میناب»، شهدای لامرد و دانشآموز «پوران قلیپور» با حضور خانوادههای معظم شهدا، ورزشکاران و هیئتهای ورزشی در محله چهارباغ خرمآباد گرامی داشته شد.
پایش سلامت و فعالیت ایستگاههای ورزشی
همزمان با اجرای این یادواره، طرح ملی پایش سلامت، فعالیت ایستگاههای ورزشی و ارائه مشاوره در حوزههای مرتبط با وظایف ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اجرا شد.
این برنامهها با هدف ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی جامعه کارگری صورت گرفت.
برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف
در حاشیه این مراسم، مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف نیز برگزار شد. این رقابتها با استقبال گرم ورزشکاران و کارگران همراه بود و فضایی شاد و پرنشاط را برای شرکتکنندگان رقم زد.
نظر شما