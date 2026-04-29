به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح چهارشنبه در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: تاریخ بشر در واقع تاریخ تلاش و همت انسانهای کارگر است و هیچ پیشرفتی بدون نقشآفرینی نیروی کار شکل نگرفته است.
وی با بیان اینکه کار تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، افزود: کار بخشی از هویت و معنای زندگی انسان را شکل میدهد و جامعهای که برای کار ارزش قائل باشد، مسیر توسعه پایدار را هموار میکند.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ کرامت نیروی کار ادامه داد: انسان پیش از آنکه نیروی تولید باشد، دارای شأن انسانی است و کار نباید به ابزاری برای استثمار، تحقیر یا ناامنی تبدیل شود؛ احترام به کارگر در حقیقت احترام به انسانیت است.
جمالینژاد با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی در پایداری اقتصاد گفت: دستمزد عادلانه، امنیت شغلی و برخورداری از بیمههای اجتماعی از مهمترین پایههای ثبات اقتصادی به شمار میروند و توسعهای که در آن کارگر نادیده گرفته شود، پایدار نخواهد بود.
وی شکافهای اقتصادی را تهدیدی برای انسجام اجتماعی دانست و تصریح کرد: کاهش فاصلههای اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر، یکی از مهمترین الزامات حفظ همبستگی در جامعه است.
استاندار اصفهان همچنین به ضرورت تقویت همدلی میان ارکان حوزه کار اشاره کرد و افزود: پیشرفت زمانی تحقق پیدا میکند که کارگران، کارفرمایان و دولت در یک مسیر مشترک حرکت کنند؛ گفتوگو، تعامل و مشارکت باید جایگزین تقابل و بیاعتمادی شود.
وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه اشتغال بیان کرد: گسترش فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حال تغییر ماهیت بسیاری از مشاغل است و در چنین شرایطی آموزش مستمر و ارتقای مهارتهای نیروی کار ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
جمالینژاد ادامه داد: آینده کار باید انسانی، عادلانه و فراگیر باشد و برنامهریزی برای مهارتآموزی نسل جدید کارگران، از مهمترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی است.
وی با تأکید بر نقش دولتها در حمایت از نیروی کار گفت: سیاستگذاری اقتصادی باید با محوریت کرامت نیروی کار انجام شود، زیرا سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر کشور است و تصمیمهای امروز میتواند امنیت شغلی نسلهای آینده را تعیین کند.
استاندار اصفهان در پایان با اشاره به پیام جهانی روز کارگر اظهار داشت: کارگران در سراسر جهان از مهمترین عوامل ایجاد ثبات، پیشرفت و حتی صلح در جوامع هستند؛ عدالت در محیط کار میتواند زمینهساز عدالت گستردهتر در جامعه باشد.
وی خاطرنشان کرد: کار ستون اقتصاد است، کرامت ستون اخلاق است و عدالت ستون ثبات جامعه محسوب میشود؛ آینده هر کشور نیز بر شانههای کارگران آن ساخته خواهد شد.
