به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه سی‌بی‌اس، مایک ورث رئیس و مدیرعامل شرکت نفت و گاز چندملیتی شورون با حضور در این شبکه تلویزیونی، وضعیت کنونی بازار انرژی را با شوک‌های تاریخی مانند تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳، بحران نفتی ایران در سال ۱۹۷۹ و اختلالات بازار در سال ۲۰۲۲ همزمان با حمله روسیه به اوکراین مقایسه کرد و از کاهش انعطاف‌پذیری سیستم انرژی جهان خبر داد.

به گفته مدیرعامل شورون، اقتصاد جهانی روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند که هر بشکه معادل ۴۲ گالن است. وی افزود حدود ۲۰ درصد این حجم از تنگه هرمز عبور می‌کند و با توجه به وضعیت فعلی، این جریان به طور قابل توجهی مختل شده است.

ورث با اشاره به اینکه به طور معمول سیستم انرژی دارای ضربه‌گیرهایی مانند ذخایر نفت در تاسیسات، موجودی روی آب، نفت روی کشتی‌ها و ذخایر استراتژیک است، یادآوری کرد که همه این ذخایر در ماه‌های گذشته به دلیل رویدادهای اخیر کاهش یافته‌اند.

وی توضیح داد در شرایط عادی، اختلال‌ها با جابه‌جایی این موجودی‌ها جبران می‌شوند، اما وقتی این ضربه‌گیرها از بین می‌روند شوک‌ها به صورت مستقیم وارد بازار می‌شوند. او تاکید کرد در دوره‌ای هستیم که عرضه به میزان قابل توجهی از سیستم خارج شده است و بازار با فشار افزایشی بر قیمت‌ها و نوساناتی روبه‌رو است که تاکنون مشاهده شده و احتمالاً ادامه خواهد یافت.

مجری برنامه در ادامه پرسید آیا یک توافق که به پایان واقعی جنگ منجر شود می‌تواند وضعیت بازار انرژی را به حالت قبل بازگرداند یا خیر. ورث در پاسخ گفت جهان به جریان نفت از تنگه هرمز نیاز دارد، زیرا نمی‌توان ۲۰ درصد انرژی جهان را از سیستم حذف کرد.

مدیرعامل شورون با وجود اشاره به تداوم جریان بخشی از نفت از مسیرهای جایگزین به جای عبور از تنگه هرمز تصریح کرد همچنان بخش قابل توجهی از انرژی جهان قادر به جریان یافتن نیست.

وی نکته کلیدی در شرایط کنونی را برقراری دوباره جریان منظم نفت از تنگه هرمز دانست و خاطرنشان کرد با بازگشت این جریان، بازارها می‌توانند ذخایر خود را ترمیم کنند و محصولات به مقاصد مورد نیاز ارسال شوند تا بخشی از فشار فعلی کاهش یابد.

ورث در عین حال نسبت به توان نظامی ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هشدار داد و استدلال کرد ایران ابزارهای متعددی برای مقابله با کشتیرانی در این آبراهه استراتژیک در اختیار دارد و مقابله با چنین وضعیتی بسیار دشوار خواهد بود.