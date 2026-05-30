مدیرعامل شورون: ریسک تردد در تنگه هرمز همچنان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مایک ورث مدیرعامل شرکت شورون، روز جمعه در مصاحبه‌ای اعلام کرد چندین کشتی که طی این هفته در حال عبور از تنگه هرمز بودند، هدف قرار گرفته‌اند؛ رخدادی که تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده بود و هیچ کشور یا گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

به گفته ورث، این موضوع نشان می‌دهد ریسک برای کشتی‌هایی که از این آبراه راهبردی عبور می‌کنند همچنان پابرجاست. وی افزود در شرایط عادی و در زمان صلح، حدود ۲۰ درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما اکنون حجم تردد شناورها به حدود ۱۰ درصد سطح پیش از جنگ کاهش یافته است.

مدیرعامل شورون با اشاره به فعالیت ناوگان این شرکت در خلیج فارس گفت: در حال حاضر شورون ۶ فروند کشتی اجاره‌ای در منطقه در اختیار دارد. این کشتی‌ها متعلق به طرف‌های ثالث هستند و به همین دلیل، مسئولیت پرداخت عوارض تردد در تنگه هرمز بر عهده مالکان یا اپراتورهای آنهاست.

وی همچنین مدعی شد ایران از ماه مارس، در ازای تضمین عبور امن، از برخی اپراتورها پیش‌پرداخت نقدی تا سقف ۲ میلیون دلار برای هر نفتکش دریافت کرده است.

ورث هشدار داد حتی اگر توافق صلح میان آمریکا و ایران به‌سرعت حاصل شود، تجارت جهانی فوراً به وضعیت عادی بازنخواهد گشت، زیرا مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های بیمه پس از ماه‌ها ناامنی در منطقه، برای بازسازی اعتماد خود به زمان نیاز دارند.

به گفته مدیرعامل شورون، آمریکا و ایران اکنون در حال مذاکره بر سر یک یادداشت تفاهم هستند که هدف آن تمدید آتش‌بس فعلی و آغاز گفت‌وگوها برای دستیابی به توافقی دائمی است. این پیشنهاد شامل تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است.