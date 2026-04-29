به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین در مقاله ای با فرض پایان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پیامدهای آن برای روابط ایران و کشورهای خلیج فارس را بررسی کرد و نوشت: مهم‌ترین نتیجه جنگ، اثبات پایداری ایران و ناکامی تلاش‌ها برای سرنگونی نظام یا نابودی کامل توان نظامی آن بوده است. ایران نشان داد که همچنان بازیگری تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای است و کشورهای خلیج فارس ناچارند این واقعیت را بپذیرند. همچنین ایران توانست از ابزارهای فشار خود مانند تنگه هرمز، انرژی و جبهه‌های منطقه‌ای بهره بگیرد و هزینه جنگ را به فراتر از مرزهای خود منتقل کند. در مقابل، کشورهای خلیج فارس با احساس رهاشدگی از سوی آمریکا روبه‌رو شدند؛ زیرا واشنگتن بیش از دفاع از آنان، بر حمایت از اسرائیل تمرکز داشت.

المیادین افزود: شورای همکاری خلیج فارس نیز در این جنگ موضع واحدی نداشت؛ برخی به اسرائیل نزدیک‌تر شدند، برخی بی‌طرفی فعال را برگزیدند و برخی پس از مشاهده مقاومت ایران، مواضع خود را تغییر دادند. این تحولات نشان داد که نه منظومه امنیتی عربی و نه چتر حمایتی آمریکا، تضمین‌کننده امنیت منطقه نیست.

این رسانه عربی خاطرنشان کرد: بسیاری از دولت‌های خلیج فارس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امنیت و رفاه آنان در دشمنی شدید با ایران تأمین نمی‌شود و آینده منطقه در گرو گفت‌وگو، همکاری و ایجاد سازوکار امنیتی مشترک میان ایران، کشورهای عربی، ترکیه و پاکستان، بدون رهبری آمریکا و بدون حضور اسرائیل است.