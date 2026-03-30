سقوط اقتصاد جهانی تا اوایل ماه «می» در صورت تداوم جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، انس الحاجی، اقتصاددان مطرح حوزه بازار انرژی، هشدار داد در صورت ادامه جنگ ایران و گسترش تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه، اقتصاد جهانی ممکن است تا اوایل ماه می با سقوط جدی مواجه شود.

الحاجی در تازه‌ترین اظهارات خود درباره پیامدهای اقتصادی درگیری‌های جاری در خاورمیانه اعلام کرد که ادامه‌دار شدن این جنگ می‌تواند طی چند هفته آثار شدید خود را بر اقتصاد جهانی نشان دهد.

وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اگر این جنگ به زودی پایان نیابد، اقتصاد جهانی تا اوایل ماه می سقوط خواهد کرد.

الحاجی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، وضعیت این آبراه حیاتی را بحرانی توصیف کرد و گفت افزایش تنش‌ها در اطراف این گذرگاه می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از طریق آن جابه‌جا می‌شود.

به گفته این تحلیلگر، هرگونه اختلال در عبور و مرور نفتکش‌ها از این مسیر می‌تواند شوک بزرگی به بازار انرژی و تجارت جهانی وارد کند؛ تأثیری که نشانه‌های آن از هم‌اکنون در خارج از منطقه خاورمیانه نیز دیده می‌شود. وی هشدار داد اروپا در صورت تداوم بحران با خطر کمبود انرژی، افزایش شدید قیمت‌ها و حتی وابستگی بیشتر به منابع انرژی روسیه مواجه خواهد شد.

الحاجی تأکید کرد چنین وضعیتی می‌تواند تلاش‌های چندساله کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه پس از جنگ اوکراین را عملاً خنثی کند.

این اقتصاددان همچنین به نوسانات شدید بازار انرژی اشاره کرد و گفت قیمت نفت در بازار آسیا هم‌اکنون از مرز ۱۷۳ دلار در هر بشکه عبور کرده است؛ رقمی که به گفته او نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها با ایران است. وی پیش‌تر نیز هشدار داده بود در صورت گسترش درگیری‌ها در منطقه، قیمت‌ها ممکن است به سطوحی بی‌سابقه برسند.

الحاجی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره توانایی آمریکا برای مدیریت بازار انرژی، به موضوع آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک این کشور اشاره کرد و گفت مشخص نیست در صورت ادامه بحران و کاهش ذخایر، چه سرنوشتی در انتظار ذخایر تجاری نفت خام آمریکا خواهد بود.

به اعتقاد تحلیلگران، در صورت تداوم اختلال در عرضه و کاهش موجودی‌ها، توان دولت‌ها برای مهار قیمت سوخت محدودتر خواهد شد و یک درگیری طولانی‌مدت که زیرساخت‌های انرژی یا مسیرهای دریایی را تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای همچون افزایش تورم، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کند شدن رشد اقتصادی جهان به دنبال داشته باشد.