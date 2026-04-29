رحمان نیا: هوای استان زنجان گرم می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و شاهد باش باران در مناطق مختلف خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش باران از چند روز گذشته در استان آغاز شده است، ابراز کرد: بارش ها امروز شدت می گیرد و با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان شهروندان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند و همچنین بارش ها تا اواخر روز پنجشنبه مهمان زنجانی ها است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود به علت وزش باد شدید از تردد در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان از روز شنبه هفته آینده افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.