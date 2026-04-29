  1. استانها
  2. زنجان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

رحمان نیا: هوای استان زنجان گرم می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از گرم شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و شاهد باش باران در مناطق مختلف خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش باران از چند روز گذشته در استان آغاز شده است، ابراز کرد: بارش ها امروز شدت می گیرد و با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان شهروندان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند و همچنین بارش ها تا اواخر روز پنجشنبه مهمان زنجانی ها است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود به علت وزش باد شدید از تردد در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان از روز شنبه هفته آینده افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.

کد مطلب 6814987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها