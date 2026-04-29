نقش انتظارات تورمی در جهش قیمت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که عوامل واقعی افزایش هزینه هنوز به‌طور کامل در تولید منعکس نشده، بازار خودرو تحت تأثیر انتظارات تورمی وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت شده است. روندی که می‌تواند فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را بیش از پیش افزایش دهد.

بازار خودرو در ایران همواره علاوه بر عوامل واقعی، به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای ذهنی و روانی قرار داشته است. در شرایط کنونی، این متغیرها نقش پررنگ‌تری در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کنند.

انتظارات تورمی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این متغیرها، باعث می‌شود فعالان بازار افزایش قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در نتیجه، قیمت‌ها پیش از آنکه افزایش هزینه‌ها در تولید رخ دهد، در بازار رشد می‌کند.

این روند زمانی تشدید می‌شود که عوامل واقعی نیز در جهت افزایش هزینه‌ها حرکت کنند. اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت انرژی و نوسانات ارزی، همگی سیگنال‌هایی به بازار می‌دهند که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت.

در چنین فضایی، تقاضای سرمایه‌ای نیز وارد بازار می‌شود. یعنی خریداران نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند. این موضوع، فشار تقاضا را افزایش داده و به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود.

از سوی دیگر، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، انگیزه‌های واسطه‌گری را تقویت می‌کند و به بی‌ثباتی بیشتر بازار دامن می‌زند.

در مجموع، به نظر می‌رسد بازار خودرو در شرایط فعلی بیش از آنکه تابع تولید باشد، تابع انتظارات است. عاملی که می‌تواند حتی در صورت ثبات نسبی تولید نیز، روند افزایشی قیمت‌ها را حفظ کند.