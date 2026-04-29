به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند که از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ میتوانند یکی از حساب های خود را نزد شعب بانک های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir ، به نام «خودرو وارداتی» وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند. بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب مینمایند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.
شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.
۱. شرکتهای عرضهکننده موظفاند در کلیه فروشها، ضوابط و روشهای ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
۲. مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضهکننده است.
۳. متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.
۴. این اطلاعیه مطابق با مجوز شماره ۷۶۰۴۴۴۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. شایان ذکر است قیمت های قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاست گذاران حوزه خودرو بوده و نظارت های پسینه توسط سازمان های ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد.
۵. مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی برعهده شرکتهای واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. شایان ذکر است سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفا محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه در بند شماره ۴ بوده و این سکو هیچگونه مسئولیتی در خصوص قیمت خودروهای ارائه شده ندارد.
۶. کاربرانی که نسبت به وکالتیسازی حساب بانکی خود اقدام نمودهاند، میتوانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبتشده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود نمایند، لازم به توضیح است که بهمنظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت. چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبتشده در بانک دسترسی نداشته و یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا بهروزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام فرماید، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.
