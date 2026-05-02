  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۴

۱۶۰ هزار تن ورق برای خودروسازان عرضه شد

سخنگوی صمت با بیان اینکه سودجویان عامل التهاب در بازار خودرو هستند، گفت: ۱۶۰ هزار تن ورق عرضه شده و ۷۰ هزارتن از این میزان عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بازار خودرو بیان کرد: التهابی در بازار خودرو شکل گرفته که ناشی از دامن‌زدن غیرواقعی به مسائلی است که در پشت پرده آن نوعی سودجویی قرار دارد.

وی افزود: ما در خودرو هیچ مسئله‌ای نداریم. واردات و تولید انجام خواهد شد. ۱۶۰ هزار تن ورق عرضه شده و ۷۰ هزارتن از این میزان عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شده است.

سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: در حوزه واردات هم کماکان سیاست سال قبل تداوم دارد و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در یک بازه زمانی کوتاه تعدادی از خودروهایی که در گمرکات کشور قرار دارند آن‌ها را هم توسط واردکنندگان ترخیص و تحویل خواهیم داد.

کد مطلب 6817179
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها