۱۶۰ هزار تن ورق برای خودروسازان عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بازار خودرو بیان کرد: التهابی در بازار خودرو شکل گرفته که ناشی از دامن‌زدن غیرواقعی به مسائلی است که در پشت پرده آن نوعی سودجویی قرار دارد.

وی افزود: ما در خودرو هیچ مسئله‌ای نداریم. واردات و تولید انجام خواهد شد. ۱۶۰ هزار تن ورق عرضه شده و ۷۰ هزارتن از این میزان عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شده است.

سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: در حوزه واردات هم کماکان سیاست سال قبل تداوم دارد و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در یک بازه زمانی کوتاه تعدادی از خودروهایی که در گمرکات کشور قرار دارند آن‌ها را هم توسط واردکنندگان ترخیص و تحویل خواهیم داد.