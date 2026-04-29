تمهیدات ترافیکی رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر جهانگیری روز چهارشنبه تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی محل رزمایش اقتدار سپاه و فراجا و بسیج و همچنین اجتماع امام رضایی‌ها را در محدوده سه راه مصلا تا چهارراه منصور و سه راه ارک تا شهدا در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت همزمان با ولادت امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) توضیح داد.

رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز گفت: در خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به محل تجمع از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ برای تمام وسایل نقلیه محدویت تردد و توقف اعمال خواهد شد لذا از رانندگان در خواست می‌شود در صورت نیاز به دسترسی برای محل‌های اعلامی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و همکاری‌های لازم را برای ایمنی ترافیک با پلیس داشته باشند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.