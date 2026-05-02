شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اشراف کامل پدافند دریایی بر شریان انرژی جهان، اظهار کرد: در پاسخ به حماقتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به زیرساختهای عمرانی ایران، دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده و امروز ایران اسلامی با «دیپلماسی اقتدار»، قانون تردد در تنگه هرمز را مینویسد.
وی ادامه داد: آنچه امروز در پهنه نیلگون خلیجفارس شاهد هستیم، تسلط کامل و بلامنازع نیروهای مسلح بر گلوگاه انرژی جهان است. واقعیت این است که تنگه هرمز دیگر برای متجاوزان یک مسیر امن نیست و ایران در این میدان، حاکم مطلق و دارنده «دست بالا» است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش حیاتی این آبراه در توسعه جهانی، هشدار داد: تنگه هرمز قلب تپنده لجستیک بینالمللی است. انسداد این گلوگاه بر روی ناوگان نظامی و تجاری جبهه دشمن، یک تصمیم حاکمیتی و مبتنی بر دکترین دفاعی ماست.
جهانگیری اضافه کرد: وقتی از بستن این شاهراه سخن میگوییم، یعنی توقف نبض اقتصاد کشورهایی که به حریم ما تعرض کردهاند، آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند که امنیت زیرساختهای عمرانی، پلها و فرودگاههای ما خط قرمز ماست و قمار بر سر امنیت انرژی جهان، هزینهای سنگین است که مالیاتدهندگان غربی باید بابت ماجراجویی سران خود بپردازند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حق دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد، خاطرنشان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران، با تمام توان از تصمیمات مقتدرانه شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح حمایت میکنیم. اجازه نخواهیم داد دشمن از یک سو رفاه ملت ایران را هدف قرار دهد و از سوی دیگر از مواهب این آبراه ملی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز هزینههای سرسامآور بیمه دریایی و حمل و نقل در جهان، نتیجه مستقیم تنشآفرینی های مثلث شوم آمریکا، انگلیس و صهیونیسم است.
جهانگیری اظهار کرد: فرزندان غیور در جنوب کشور با صلابت ایستادهاند و پایداری در تنگه هرمز، ضامن امنیت در جایجای ایران عزیز، از خلیجفارس تا دریاچه ارومیه است.
وی گفت: خطاب به دشمنان نیز صراحتا میگویم، هر پیچی که در ماشین جنگی شما علیه ایران بچرخد، پیچی از گلوی اقتصاد جهانی در این تنگه سفت خواهد شد. هرمز، ملک ششدانگ جمهوری اسلامی ایران است و این ما هستیم که قانون اینجا را مینویسیم.
