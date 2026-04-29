تصادف موتورسیکلت و اتوبوس در قم جان یک نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهور استان قم، اظهار کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در خیابان امام خمینی، مأموران پلیس راهور و نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند. در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با اتوبوس شهری برخورد کرده که متأسفانه راکب موتورسیکلت به‌دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.



وی گفت: بررسی‌های اولیه کارشناسان حاکی از آن است که موتورسوار هنگام وقوع حادثه متاسفانه از کلاه ایمنی استفاده نکرده و به‌دلیل وارد شدن ضربه شدید به ناحیه سر، در صحنه جان خود را از دست می دهد.



رئیس پلیس راهور استان قم بیان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه همچنان در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور قرار دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.



وی تاکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد می‌تواند به‌طور قابل توجهی از شدت آسیب‌های وارده در تصادفات بکاهد و در بسیاری از موارد از وقوع مرگ جلوگیری کند.