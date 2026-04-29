سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انحراف یک دستگاه پراید و برخورد آن با دو خودروی دیگر، سه نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.
وی افزود: در ساعت ۱۴:۳۰ امروز چهارشنبه، بهدنبال اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کیلومتر ۳ آزادراه قزوین-کرج (محدوده پل الموت)، بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه سایر دستگاههای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
تقیخانی تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد یک دستگاه سواری پراید که از مسیر شرق به غرب آزادراه در حرکت بوده، در فاصله ۳ کیلومتری میدان مینودر ناگهان از مسیر اصلی خود منحرف میشود.
رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: این خودرو پس از برخورد با گاردریلهای میانی آزادراه، وارد لاین مخالف شده و ابتدا با یک دستگاه سواری پاترول برخورد میکند. در ادامه شدت ضربه، خودروی پاترول نیز به یک دستگاه سواری شاهین کوبیده میشود.
وی در خصوص وضعیت مصدوم این حادثه نیز گفت: راننده ۵۳ ساله خودروی پراید که مقصر اصلی این تصادف شناخته شده، مجروح و برای طی مراحل درمانی به مرکز درمانی منتقل شده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه علت تامه تصادف را منوط به بررسیهای دقیقتر فنی و کارشناسی کردهاند، تأکید کرد: آنچه در بررسیهای میدانی کاملاً واضح و مشهود است، سرعت غیرمجاز و عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده پراید است.
تقیخانی در پایان با هشدار جدی و موکد از عموم رانندگان درخواست کرد: از شهروندان عزیز خواهشمندیم در هنگام رانندگی ضمن پرهیز از هرگونه شتابزدگی، حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کرده و توجه کامل و کافی به مسیر پیش رو داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخ و جبرانناپذیری پیشگیری شود.
