به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بیرشک، به مناسبت ۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور، با اشاره به دغدغه‌های گسترده افراد در زمینه رشد فردی، استرس‌ها، اضطراب‌ها و مشکلات زندگی، گفت: روانشناسان می‌توانند نقش مؤثری در افزایش خودشناسی، تقویت اعتمادبه‌نفس و ارائه راهکارهای عملی برای حل مسائل زندگی ایفا کنند. البته اثربخشی این فرآیند مستلزم همکاری مراجعان و بهره‌مندی مستمر از خدمات تخصصی است.

این روانشناس و مشاور افزود: در بسیاری از کشورها، مراجعه به روانشناس در کنار خدمات پزشکی امری رایج است و حتی پزشکان بیماران را برای دریافت حمایت روانشناختی ارجاع می‌دهند. به گفته وی، هر فردی که احساس کند نسبت به گذشته دچار تغییرات منفی شده، اضطراب یا افسردگی را تجربه می‌کند، بهتر است با یک متخصص مشورت کند.

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به نقش اجتماعی روانشناسان تصریح کرد: روانشناس با دانش و تجربه خود به افراد کمک می‌کند توانمندی‌هایشان را بهتر بشناسند، مسیرهای سالم زندگی را انتخاب کنند و ارتباطات مؤثرتری با دیگران برقرار سازند. احساس پذیرش و درک شدن در فرآیند درمان، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت روانی مراجعان است.

وی در عین حال یادآور شد که روانشناسان نیز مانند سایر افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و نیازمند حمایت‌های ساختاری هستند.

بیرشک با اشاره به هزینه‌بر بودن جلسات روان‌درمانی گفت: جلسات مشاوره معمولاً بین ۴۵ تا ۵۰ دقیقه زمان می‌برد و هزینه آن برای بسیاری از افراد سنگین است. لازم است دولت و شرکت‌های بیمه با حمایت جدی‌تر، سهم بیشتری از هزینه‌ها را تقبل کنند و تعرفه‌ها نیز در چارچوبی منطقی و معقول تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، افراد نگرانی کمتری بابت هزینه خدمات روانشناسی دارند، زیرا بیمه‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و این موضوع نقش مهمی در افزایش دسترسی عمومی به خدمات سلامت روان دارد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، همچنین به چالش‌های اخیر در ارائه خدمات آنلاین اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش اضطراب و استرس در شرایط بحرانی، نیاز جامعه به خدمات روانشناسی بیشتر شده است؛ اما اختلال در اینترنت موجب کاهش دسترسی مراجعان داخلی و خارجی به جلسات آنلاین شده و این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که میزان اضطراب عمومی افزایش یافته، فراهم بودن بسترهای ارتباطی برای ارائه خدمات روانشناسی اهمیتی دوچندان دارد.