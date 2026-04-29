هشدار میراث فرهنگی اصفهان در خصوص فرسایش نیروی انسانی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در بیست‌ودومین نشست کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع‌دستی اصفهان که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی، صیانت از بدنه تخصصی و نیروی انسانی ماهر در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، یکی از اولویت‌های جدی مدیریت این بخش محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش راهبردی نیروی انسانی در تداوم فعالیت تأسیسات گردشگری افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، از تأسیسات گردشگری، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان این حوزه حمایت کند و مسیر عبور از شرایط موجود را تسهیل سازد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به رویکردهای حمایتی پیش‌بینی‌شده تصریح کرد: اجرای برنامه‌های تسهیل‌گرانه، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تمرکز بر توسعه و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، از جمله محورهایی است که می‌تواند به پایداری این صنعت در استان کمک کند.

کرم‌زاده در ادامه، نقش بخش خصوصی را در حفظ چرخه گردشگری تعیین‌کننده دانست و گفت: تداوم فعالیت‌های گردشگری بدون همراهی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود فعالان این حوزه با همکاری نزدیک‌تر با دستگاه‌های متولی، زمینه عبور کم‌هزینه‌تر از این مقطع را فراهم کنند.

پیگیری مستمر مشکلات فعالان گردشگری

در ادامه این نشست، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نیز با اشاره به شرایط حاکم بر گردشگری استان اظهار کرد: مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه به‌صورت مستمر از طریق مسئولان استانی و همچنین معاونت گردشگری در سطح ملی در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف مجموعه مدیریت گردشگری استان، کاهش فشارهای موجود بر فعالان این بخش و ایجاد شرایطی برای حفظ پایداری واحدهای گردشگری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از این صنعت است.