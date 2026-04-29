روایت هنرمندان برای ایران در «سر دلبران»

به گزارش خبرنگار مهر، احد میکائیل‌زاده مدیرعامل فرهنگ فیلم تهران، از تولید برنامه گفتگومحور «سر دلبران» خبر داد و بیان کرد: برنامه گفتگومحور «سر دلبران» در قالب چند فصل تولید شده که فصل نخست آن آماده پخش است. این فصل به‌طور ویژه به موضوعات تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر ایران می‌پردازد و تلاش دارد از منظر هنرمندان و صاحب‌نظران، به بررسی ابعاد مختلف این حوزه بپردازد.

وی ادامه داد: در این برنامه، چهره‌هایی از حوزه‌های مختلف از جمله سینما، موسیقی، ادبیات، ایران‌شناسی و همچنین برخی علاقه‌مندان غیر ایرانی که به‌صورت تخصصی مسائل ایران را دنبال می‌کنند، حضور دارند. این افراد درباره میزان تأثیرپذیری خود از فرهنگ و هویت ۷۰۰۰ ساله ایران، نسبت‌شان با هنر و ادبیات ایرانی و همچنین فعالیت‌هایی که در راستای معرفی فرهنگ ایران در سطح جهانی انجام داده‌اند، سخن می‌گویند و تجربه‌ها و احساسات خود را به اشتراک می‌گذارند.

مدیرعامل فرهنگ فیلم تهران تأکید کرد: «سر دلبران» تلاشی برای بازخوانی مسئولیت هنرمندان و فعالان فرهنگی در قبال وطن و تقویت حس تعلق به ایران است. این برنامه در شرایط فعلی با هدف ارتقای روحیه ملی و تقویت پیوندهای فرهنگی تولید شده و می‌کوشد نقش فرهنگ و هنر را در بازنمایی هویت ایرانی پررنگ‌تر کند.

میکائیل‌زاده درباره فصل اول «سر دلبران» عنوان کرد: در این برنامه، هنرمندان از زاویه دید خود به موضوعاتی همچون نسبت هنر با ایران، تأثیر فرهنگ ایرانی بر آثارشان و همچنین الهام‌گیری از این تمدن می‌پردازند. به‌عنوان مثال، یک سینماگر، نویسنده یا موسیقیدان درباره تجربه زیسته خود در بستر فرهنگ ایرانی سخن می‌گوید و حتی سفیران یا پژوهشگران خارجی نیز از تأثیرپذیری فرهنگ‌های دیگر از تمدن ایرانی-اسلامی روایتشان را بیان می‌کنند.

برنامه گفتگو محور «سر دلبران» حاصل گفتگو با ۱۴ نفر از چهره‌های فرهنگ و هنر ایران هر هفته روزهای سه‌شنبه از طریق سکوی نماوا منتشر خواهد شد.