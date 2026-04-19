عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مواد اولیه پتروشیمی و بستهبندی گفت: گزارشهای میدانی حاکی از این است که قیمتهای بستهبندی، مثلاً پلاستیک نایلون و بستههای پلاستیکی مثل بطریهای آب معدنی، دچار مشکل شده است.
وی افزود: در حوزه پتروشیمی و پاییندستی آن، مقداری مواد اولیه در انبارها موجود است و از هفته جاری نیز بخشی از مواد اولیه پتروشیمی در بورس عرضه خواهد شد تا تولیدکنندگان بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.
زارعی تصریح کرد: کارهای نظارتی نیز انجام میشود تا تولیدکنندگان مازاد بر نیاز خود مواد اولیه دریافت نکرده و وارد بازار نکنند. همچنین سازوکار لازم طراحی شده است که کسریها به سرعت به صورت متمرکز وارد شده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا تولید دچار مشکل نشوند.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسشی درباره توقف صادرات پتروشیمی گفت: بله، صادرات پتروشیمی متوقف شده است.
مشکلی در واردات و تأمین کالاهای اساسی نداریم
وی درباره وضعیت واردات کالا نیز تصریح کرد: در حال حاضر مرزهای زمینی و حمل و نقل جادهای برای واردات کالا پاسخگو هستند. با همکاری وزارت اقتصاد در حوزه گمرکات زمینی، ریلی و مناطق آزاد برنامهریزیهای لازم انجام شده تا اختلالی در روند کار ایجاد نشود.
زارعی تاکید کرد: کشوری که ۸۵۰۰ کیلومتر مرز شامل مرزهای ریلی، دریایی و زمینی دارد، مشکلی برای ورود کالاهای اساسی نخواهد داشت بنابراین در حال حاضر در زمینه واردات و تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد.
