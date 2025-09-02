افزایش ۴ درصدی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، محمد متقی، مدیر دفتر صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نشست خبری اعلام کرد: مأموریت اصلی مدیریت توسعه صنایع پاییندستی، تنظیم بازار است که شامل اعلام قیمتها در روزهای یکشنبه و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات میشود.
وی با بیان اینکه بخش پاییندستی وظیفه بررسی کیفیت محصولات و انطباق آنها با استانداردهای مربوطه را بر عهده دارد، افزود: این حوزه در تعامل مستمر با دستگاههای مختلف اجرایی کشور است و تعیین تعرفه محصولات پتروشیمی نیز بر عهده همین بخش قرار دارد.
متقی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در صنایع پتروشیمی گفت: اشتغال از اولویتهای همه مدیران بخشهای اقتصادی است. در بخش بالادستی پتروشیمی، به دلیل ماهیت سرمایهبر این صنایع، اشتغال مستقیم کمتری ایجاد میشود. در حال حاضر ۶۷ درصد طرحهای فعال این بخش اشتغالزایی چندانی ندارند. اما در بخش پاییندستی، تولید محصولات به طور مستقیم و غیرمستقیم فرصتهای شغلی قابل توجهی فراهم میکند.
وی تأکید کرد: باید میان کالاهای صادراتی و مصرفی داخلی تمایز قائل شد. محصولات داخلی پلیمری دارای ارزش افزوده بالایی هستند و هر تُن آنها حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار ارزش دارد، در حالی که محصولاتی مانند متانول حجم صادرات بالایی دارند اما قیمتشان پایین است.
این مقام مسئول اضافه کرد: سال گذشته ۸.۹ میلیون تن محصول در بورس کالا عرضه شد که رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. همچنین، ۳۱۱ محصول به گمرک کشور اعلام شد، در حالی که فهرست محصولات عرضهشده در بورس انرژی به ۵۰۵ قلم میرسد.
