کولیوند خواستار تسهیل انتقال ارز و آزادی خدمه کشتی تجاری شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، میریانا اسپولیاریک ایگر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با حضور در جمعیت هلال احمر، با پیرحسین کولیوند دیدار و گفتگو کرد.

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه نقل‌وانتقالات ارزی برای فعالیت‌های بشردوستانه، اعلام کرد که تحریم‌ها به‌طور جدی روند ارائه خدمات امدادی و انسانی را با محدودیت مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه تأمین و انتقال منابع ارزی برای انجام مأموریت‌های بشردوستانه است. پیش از این نیز مطرح کرده‌ایم که اگر امکان همکاری فراهم شود، بتوانیم در یکی از کشورها مانند ارمنستان، ترکیه، عمان یا سایر کشورها حساب بانکی به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنیم تا از آن برای تسهیل خدمات انسانی استفاده شود.

کولیوند تأکید کرد: این حساب می‌تواند تحت نظارت کامل نهادهای ذی‌ربط و با شفافیت مالی اداره شود و هدف آن صرفاً تسهیل کمک‌رسانی در حوزه‌های بشردوستانه است.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خدمه یک کشتی تجاری اشاره کرد که به گفته وی، غیرنظامی بوده و در حال حاضر در بازداشت ایالات متحده به سر می‌برند. او خواستار پیگیری جدی برای آزادی این افراد شد و افزود: از مسئولان ذی‌ربط درخواست داریم که برای آزادی این خدمه که ماهیت غیرنظامی دارند، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

وی در پایان تأکید کرد :جمعیت هلال احمر همواره در چارچوب اصول انسانی و بین‌المللی فعالیت می‌کند و رفع موانع موجود می‌تواند نقش مؤثری در گسترش خدمات امدادی و کمک به نیازمندان ایفا کند.

میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ که به منظور پیگیری پیامدهای مخاصمات در ایران و منطقه به تهران سفر کرده است تا بر اهمیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه در حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در زمان مخاصمه تأکید دوباره داشته باشد، ظهر امروز در ساختمان صلح جمعیت هلال احمر حاضر شد تا با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر دیدار و گفت و گو کند.

کولیوند در ابتدای این جلسه که در مرکز رصد و داده کاوی هلال‌احمر برگزار شد، با اشاره به پخش ویدئویی از حملات هوایی به دبستان میناب گفت: مدرسه ابتدایی میناب دو بار توسط جنگنده‌های آمریکایی مورد هدف قرار گرفت و یکی از غم انگیزترین ماموریت ها برای ما، امداد و نجات در این حمله و دیگر موارد مشابه بود.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی، خانه‌های مسکونی، کودکان افراد مسن و دیگر غیرنظامیان از حملات آمریکا و اسرائیل در امان نبودند و بسیاری از غیرنظامیان بر اثر اصابت موشک و بمباران به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه هلال‌احمر توانست خوب عمل کند. شرایط سختی بود اما ظرفیت و توان و تخصص همکاران کمک کرد که از این شرایط سخت عبور کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ارائه گزارشی آماری از عملیات‌ها و نیروی انسانی داوطلب و امدادگر فعال در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تصریح کرد: جمعا ۱۱۰ هزار نفر نیروی متخصص داوطلب و امدادگر به عنوان سرمایه انسانی در اختیار داریم که این تعداد در جنگ ۱۲ روزه ۷۰ هزار نفر بودند و با آموزش ها از نظر کمی افزایش پیدا کردند. البته در ایام‌جنگ ۲۸ هزار نفر در عملیات ها فعال بودند و بقیه در حالت آماده باش بودند تا اگر به آنها نیاز باشد خدمت رسانی کنند.

کولیوند همچنین تاکید کرد: در این ایام جمعا ۶ هزار ماموریت از چند روزه تا چند هفته داشتیم‌ و امدادگران هلال احمر ایران ۷۲۱۵ نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند و به مراکز درمانی منتقل کردند؛ ۱۰ هزار نفر در محل درمان شدند و همچنین در این بین ۱۷۱۱ عملیات نیز توسط تیم‌ آنست و سگ های زنده یاب انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در حضور رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ به نقض قواعد حقوق بشردوستانه در این جنگ تحمیلی در حملات دشمن اشاره کرد و گفت: ۱۴۰ هزار و ۵۲۸ مکان غیرنظامی در این حملات ۱۵-۲۰ درصد آسیب دید. ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ مکان‌ مسکونی بود و ۱۴ هزار خانه فقط در تهران تخریب شد یا آسیب دید. به علاوه ۲۴ هزار مرکز تجاری تخریب شد یا آسیب دید.۳۵۰ مرکز درمانی شامل داروخانه و بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی آسیب دید. همچنین ۳۲ دانشگاه، نزدیک به ۹۹۳ مرکز آموزشی و مدرسه که در راس آن مدرسه شجره طیبه میناب بود مورد هدف و حمله قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین توضیح داد که ۵۶ مرکز هلال احمر به صورت مستقیم مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت و ۳ بالگرد امدادی از کار افتاد. ۴۳ آمبولانس و ۴۹ خودروی نجات نیز به صورت مستقیم مورد هدف آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

به گفته کولیوند فرودگاه‌ها و مخازن سوخت و زیرساخت‌های بسیاری نیز در این جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ هزار متخصص روانشناسی به صورت داوطلبانه برای ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی به مردم آسیب دیده از جنگ فعال بودند. این مشاوره روانی برای افزایش تاب آوری مردم در ایام جنگ طراحی و اجرا شد که در مجموع ۲۰۵ هزار تماس از چند دقیقه تا یک ساعته در این سامانه ثبت و ۱۶ هزار ساعت مشاوره به مردم در روزهای جنگ ارائه شد.

کولیوند با بیان اینکه در مباحث بین المللی، معاون بین‌الملل جمعیت هلال احمر، تلاش های بی وقفه ای برای ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشردوستانه داشت، تاکید کرد به صورت روزانه نقض حقوق بشردوستانه، ثبت و به سازمان‌های بشردوستانه بین المللی ارائه شد.

همه مستندات به صورت کامل ثبت شده است و اطلاعات را با جمعیت های ملی هم به اشتراک گذاشتیم که باعث شد بسیاری از جمعیت‌ها علاوه بر ابراز همدردی و همبستگی، بیانیه‌هایی در محکومیت این موارد نقض حقوق بشردوستانه صادر کنند و واکنش های خیلی خوبی از جمعیت‌های ملی دریافت کردیم.

خانم ایگر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت: از دیدن چنین صحنه هایی متاسف شدم، این بازدید بخشی از سفر من برای ارائ گزارش به صلیب سرخ است و بررسی‌های ما ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امیدوارم هرچه زودتر شرایط عادی شود تا کودکان به مدارس بازگردند و صلح در سراسر خاورمیانه برقرار شود.

در انتهای این بازدید، علی باقرزاده رییس فراکسیون مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: جمعیت هلال احمر وظایفی دارد که از جمله مهم ترین آنها جستجو، نجات، فوریت‌های پزشکی و آواربرداری است.

وی افزود: در کنار تمام این اقداماتی که هلال احمر انجام می‌داد سعی کردیم گزارش‌های کامل و قانونی از جنایت‌های دشمن به مراجع بین المللی ارسال کنیم.

باقرزاده گفت: از ابتدای جنگ تاکنون ۳ نفر از مدیران ارشد صلیب سرخ جهانی وارد کشور ما شده و از نقاط آسیب دیده بازدید کرده‌اند. همچنین ۳۵ گزارش از نقض قوانین بین المللی را به مراجع زیرصلاح ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم این جنایت توسط دنیا دیده شده و محکوم شوند همچنین پرداخت غرامت نیز جزو خواسته های ماست.