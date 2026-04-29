کازرون رتبه نخست تولید گوشت قرمز در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهمند آقایی گفت: کازرون با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در حوزه دامپروری و فعالیت گسترده دامداران، به یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت قرمز در استان فارس تبدیل شده است.

وی با اشاره به جمعیت دامی این شهرستان افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و حدود ۲۴ هزار رأس دام سنگین در کازرون نگهداری می‌شود که نقش مهمی در تأمین گوشت قرمز مورد نیاز استان دارند.

آقایی ادامه داد: برنامه‌های بهبود مدیریت دامداری، افزایش بهره‌وری، توسعه واحدهای دامپروری و ارائه خدمات فنی و بهداشتی به دامداران از جمله اقداماتی است که در راستای تقویت تولید گوشت قرمز در این شهرستان در حال اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون همچنین با قدردانی از تلاش دامداران منطقه تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای سطح تولید از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان است و تلاش می‌شود با توسعه زیرساخت‌ها، جایگاه کازرون در تولید محصولات دامی بیش از پیش تقویت شود