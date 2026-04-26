  1. استانها
  2. فارس
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

تولید ۷۲ هزار تن گوشت قرمز در فارس

شیراز-معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، از تولید بیش از ۷۲ هزار تن گوشت قرمز در این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی از تولید بیش از ۷۲ هزار تن گوشت قرمز در این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان تولید شامل انواع محصولات دامی از جمله گوشت گاو، گوسفند، شتر و گاومیش است که نقش حیاتی در تامین پروتئین مورد نیاز استان ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: از مجموع ۷۲ هزار تن گوشت قرمز تولید شده در ۳۳ واحد کشتارگاهی فعال استان بیش از ۵۰ درصد تولیدات فرآوری و توزیع شد، و مابقی بصورت خودمصرفی می باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: این کشتارگاه‌ها با رعایت استانداردها، نقشی کلیدی در عرضه گوشت سالم و با کیفیت به سفره مردم دارند.

فلاحی تصریح کرد: این میزان تولید، گامی مهم برای ارتقاء امنیت غذایی استان فارس و کاهش وابستگی به واردات محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفظ و افزایش این روند در سال جاری نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

کد مطلب 6811801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

